Das braucht Starfield: Geniales App-Feature schafft, was Bethesda nicht hinkriegt

Die NPCs von Starfield haben jede Menge Kritik von Seiten der Fans eingesteckt. Besonders bei der Lippensynchronität hat Bethesda ordentlich gepennt. Eine geniale App zeigt jetzt ein Feature, dass dieses Problem mit Leichtigkeit beseitigt.

Starfield ist das Rollenspiel, um das aktuell kaum einer herumkommt. Die Wertungen für das Sci-Fi-Epos stimmen und auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen. Dennoch ist es nicht frei von Schwächen – gerade die NPCs sind vielen ein Dorn im Auge.

Starfield: Wer braucht schon eine Lippen-Synchro?

Die NPCs von Starfield haben ihr Fett ordentlich weggekriegt – ob steife Animationen, langweilige Dialoge oder eben die fehlende Lippen-Synchro in den verschiedenen Sprach-Versionen. In einem Rollenspiel, in dem Spieler häufig mit anderen Charakteren interagieren und viele Gespräche führen müssen, fallen solche Details eben auf. Die Immersion ist schnell dahin.

Warum Bethesda sich nicht die Mühe gemacht hat, dort mehr Liebe ins Detail zu stecken, können wir nur erraten. Bei dem Umfang, den das RPG einnimmt, hätte es möglicherweise zu viel Arbeit gekostet. Doch eine geniale App könnte da schnelle Abhilfe schaffen.

Diese App wäre perfekt für das RPG

Die Technologien für Live-Übersetzungen werden immer besser. Auf X wird jetzt ein neues KI-Feature einer App vorgestellt, das Übersetzungen in Videoform samt Lippensynchronität bietet – einfach genial. Schaut euch das gerne einmal selber im Post an:

Mit diesem Feature könnten die Synchro-Probleme in Starfield in Windeseile gelöst werden. Allerdings lässt sich die App das einiges kosten. Unter dem Post wird angemerkt, dass eine Minute Übersetzung satte zwei US-Dollar kostet. Das wäre bei der Menge an Dialogen in Starfield eine Stange Geld.

In Zukunft könnte solch geniale KI-Technologie allerdings schon in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, um Zeit zu sparen und Asynchronität von vornherein zu vermeiden.

Dass der KI-Vormarsch auch in der Videospielentwicklung für etliche Veränderungen sorgen wird, ist unvermeidlich. Doch die Werke dieser Künstlichen Intelligenz brauchen noch etwas Nachhilfe:

