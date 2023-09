Miese Dialoge in Starfield? Fan zeigt, dass es Bethesda doch draufhat

Fans mussten lange warten, aber jetzt ist Starfield endlich da. Aktuell erkunden tausende Weltraum-Abenteurer das All und suchen nach den vielen Geheimnissen, die die Entwickler zwischen den Sternen versteckt haben. Ein Dialog zeigt jetzt, dass Bethesda auch richtig witzig sein kann.

Extrovertiert in Starfield Spieler zeigt die beste Gesprächsoption

Starfield bietet euch unzählige Möglichkeiten. Wollt ihr als Forscher neue Planeten erkunden oder doch lieber Weltraum-Pirat werden? Bei allen Optionen werdet ihr allerdings nicht an vielen Gesprächen mit NPCs vorbeikommen – traditionell gesehen eher eine Schwachstelle von Bethesda-Spielen.

Ob es nun Fallout 4 oder The Elder Scrolls 5: Skrim ist, die Dialoge sind meist eher trocken und lösen nur selten echte Emotionen aus. Reddit-Nutzer EarlGrey_Picard zeigt jetzt aber, dass Starfield zumindest einige echten Gesprächs-Perlen zu bieten hat. Dafür benötigt hier allerdings die „Extrovertiert“-Eigenschaft, die euch in einigen Gesprächen zusätzliche Auswahlmöglichkeiten gibt.

Der schlagfertige Raumfahrer kann auf diese Weise einen Kampf mit einem NPC vermeiden:

Fans feiern den witzigen Starfield-Dialog

Dank der klassischen Diskussionsstrategie „Nein, du bist der Verbrecher“, kann der Protagonist den NPC verwirren, bis dieser in schließlich davonkommen lässt. Auch der Synchronsprecher macht seine Sache gut und gibt die Frustration des Wachmanns in dieser skurrilen Situation perfekt wieder. Gleichzeitig kann diese Szene so wirklich nur in einem Bethesda-Spiel vorkommen. Immerhin beginnt sie damit, dass der NPC mit seiner Waffe auf eine Wand zielt.

Auch die Kommentare auf Reddit zeigen sich von dem Starfield-Dialog begeistert. Ganze 12.000 Fans haben den Post mit einem Upvote belohnt. Einige Spieler wollen jetzt sogar einen neuen Spielstand mit der „Extrovertiert“-Eigenschaft beginnen, um herauszufinden, welche witzigen Situationen sich Bethesda noch ausgedacht hat.

