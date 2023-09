Starfield: Anzug in der Loge ganz einfach bekommen

Erkundungsfreudige Spieler werden den Anzug im Schaufenster im Keller der Loge bereits früh in Starfield entdeckt haben. Eigentlich benötigt ihr die Meister-Fähigkeit im Schlösserknacken, um das Schaufenster zu öffnen, wir zeigen euch aber, wie ihr den Mark-I-Anzug auch so ganz leicht bekommen könnt.

Anzug in der Loge bekommen

Bereits am Ende der ersten Hauptquest „Ein kleiner Schritt“ kommt ihr in der Loge von New Atlantis an, in der die Constellation ihr Hauptquartier hat. Kurz darauf erhaltet ihr den Schlüssel für den Keller der Loge. Die Tür zum Keller findet ihr direkt auf der rechten Seite im Eingangsbereich neben der Treppe.

Im Keller gibt es unter anderem viele Werkbänke und verschiedene Räume zu entdecken. In einem Raum steht zudem ein Schaufenster mit einem Anzug darin. Das Schaufenster ist allerdings mit einem Meister-Schloss verschlossen. Zu Beginn werdet ihr dieses nicht öffnen können.

Trotzdem könnt ihr den Anzug auch so ganz ohne Mühe bekommen. Den genauen Weg zum Schaufenster im Keller und wie ihr an den Anzug kommt, seht ihr im folgenden Video:

Den Weg zum Schaufenster im Keller könnt ihr auf den folgenden Bildern nachvollziehen:

Ohne Meister-Schlösserknacken gibt es eigentlich keine Chance, an den Anzug heranzukommen. Ihr könnt euch allerdings einen kleinen ungewollten Fehler der Spieleentwickler zu Nutze machen. Zückt eure Waffe und zielt auf den winzigen Spalt zwischen Tür und Rahmen des Schaufensters.

Auf diese Weise könnt ihr den Cursor für wenige Pixel Spielraum auf die Schaufensterpuppe bewegen, um sie zu öffnen und die drei Teile des Anzugs zu looten.

Zielt mit dem Fadenkreuz genau auf den Spalt zwischen Tür und Rahmen, damit ihr auf die Ausstellungspuppe zugreifen könnt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinweis: Da dieser Fehler ungewollt ist, kann es gut möglich sein, dass dieser Exploit in Zukunft gepatched wird. Sollte es also in Zukunft nicht mehr funktionieren, wisst ihr, woran es liegen kann.

Das kann der Mark-1-Anzug

Die Ausstellungspuppe hat den Helm, Anzug und Rucksack des MK-I-Anzugs für euch parat. Dieser hat extrem gute Werte und ist sicherlich der beste, den ihr zu Beginn finden könnt. Der Rucksack hat auch ein einfaches Boostpack, sodass ihr ihn als Jetpack benutzen könnt.

Die genauen Werte und Eigenschaften des Mark-I-Anzugs könnt ihr auf den folgenden Bildern sehen: