Starfield: Boostpacks nutzen und Jetpack aktivieren

Boostpacks nutzen (Voraussetzung)

Bevor ihr boosten könnt, müsst ihr zuallererst einen bestimmten Skill lernen. Wechselt also ins Skill-Menü und investiert einen Punkt in „Boostpack-Training“ ganz rechts beim Technologie-Baum. Erst nach Freischaltung dieses Skills ist es überhaupt möglich die Boost-Funktion von Jetpacks zu benutzen.

Zum Boosten müsst ihr vorher den Skill „Boostpack-Training“ freigeschaltet haben (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Durch weitere Upgrades könnt ihr folgende vier Ränge für den Skill freischalten:

Jetpack bekommen

Als nächstes müsst ihr ein Jetpack finden, das eine Boost-Funktion besitzt, denn längst nicht alle Rucksäcke im Spiel können auch boosten. Ein Rucksack mit Boost-Funktion erkennt ihr daran, das im Item-Bildschirm der Vermerk „Einfaches Boostpack“ steht.

Nur Rucksäcke mit dem Vermerk „Einfaches Boostpack“ können als Jetpack benutzt werden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Solche Jetpacks könnt ihr an allen Ecken und Enden der Galaxie finden. Etwa als Beute bei Feinden oder ihr kauft euch eines bei den Händlern in großen Städten. Wenn ihr ein besonders gutes Jetpack haben wollt, lohnt sich übrigens der Abschluss der Mantis-Quest.

Jetpack benutzen (PC und Xbox)

Habt ihr sowohl den Skill freigeschaltet als auch ein Jetpack gefunden und ausgerüstet, seid ihr bereit zum Boosten. Dafür müsst ihr die Springen-Taste gedrückt halten. Auf PC und Xbox funktioniert das durch Drücken der folgenden Tasten:

PC: Leertaste gedrückt halten

Leertaste gedrückt halten Xbox: Y-Taste gedrückt halten

Über eurer Gesundheitsleiste rechts unten leert sich euer Boost-Balken, wenn ihr euer Jetpack einsetzt. Ihr könnt also nicht endlos am Stück boosten, es ist aber sehr praktisch auf diese Weise die Dächer in Ortschaften zu erkunden oder im Kampf mobiler zu sein, wenn ihr etwa schnell ausweichen müsst.

