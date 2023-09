Starfield: Dietriche kaufen und Digidietriche-ID

In Starfield benötigt ihr ständig Dietriche, um die zahlreichen Schlösser im Spiel zu knacken. Doch wo kann man weitere Digidietriche finden und vor allem kaufen? An dieser Stelle zeigen wir euch die Bezugsquellen. Zudem findet ihr hier die Item-ID für Digidietriche und wir gehen der Frage nach, ob ihr Dietriche herstellen könnt.

Starfield Facts

Dietriche kaufen und finden

Wenn ihr wirklich jeden Safe und jede verschlossene Tür in Starfield öffnen wollt, müsst ihr viele Dietriche finden, denn pro Versuch wird immer ein Digipick verbraucht und wenn ihr Fehlversuche macht, gehen gleich mehrere Digidietriche flöten.

Leider gibt es keine fixen Fundorte, wo ihr immer wieder Dietriche finden könnt. Ihr könnt sie zufällig in allen möglichen Locations, in Spinden oder im Inventar von NPCs entdecken und einsammeln. Nutzt regelmäßig euren Scanner, da so die Umrisse der ansonsten nur schwer zu entdeckenden kleinen schwarzen Dietriche besser hervorgehoben werden.

Weitaus schneller geht es, wenn ihr Dietriche kaufen wollt. Sie kosten nur wenige Credits und nachdem ihr 24 bzw. 48 Stunden gewartet oder geschlafen habt, wird der Warenbestand bei Händlern wieder mit Dietrichen aufgefüllt. Ihr findet die Dietriche immer unter der Kategorie „Sonstiges“.

Digidietriche findet ihr unter der Kategorie „Sonstiges“ bei Händler. Sie haben meist 2-4 Stück im Angebot (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unter anderem folgende Händler im Spiel haben Dietriche im Angebot:

Jemison Mercantile: Shop rechts neben der Bar „The Viewport“ nahe dem Raumhafen in New Atlantis (Jemison, Alpha-Centauri-System).

Shop rechts neben der Bar „The Viewport“ nahe dem Raumhafen in New Atlantis (Jemison, Alpha-Centauri-System). Apex Electronics: Ein weiteres Geschäft mit Dietrichen in New Atlantis.

Ein weiteres Geschäft mit Dietrichen in New Atlantis. Handelsaufsicht: In der Raumstation „Der Bau“ im Wolf-System (Liegt genau zwischen Narion und Alpha Centauri) könnt ihr Dietriche kaufen. Die Handelsaufsicht hat zudem weitere Zweigstellen mit Dietrichen in jeder großen Stadt.

In der Raumstation „Der Bau“ im Wolf-System (Liegt genau zwischen Narion und Alpha Centauri) könnt ihr Dietriche kaufen. Die Handelsaufsicht hat zudem weitere Zweigstellen mit Dietrichen in jeder großen Stadt. Shepherd's General Store: Geschäft, das ihr direkt auf der linken Seite nach Betreten von Akila City (Akila, Cheyenne-System) finden könnt.

Geschäft, das ihr direkt auf der linken Seite nach Betreten von Akila City (Akila, Cheyenne-System) finden könnt. Newill's Goods: Geschäft in Neon: Kern (Volii-Alpha, Volii-System)

Dietriche farmen: Um schnell euren Bestand aufzufüllen, sucht euch einen der Läden aus der Liste aus (z.B. Jemison Mercantile). Kauft die Dietriche, setzt euch vor dem Laden auf eine Bank und wartet 24 Stunden, damit der Bestand wieder aufgefüllt wird. Wiederholt dies solange ihr wollt, um Digidietriche effektiv zu farmen.

Digidietriche ID

In der PC-Version könnt ihr auch einfach die Starfield-Cheats benutzen, um euch Dietriche zu besorgen. Beachtet aber, dass dadurch die Achievements deaktiviert werden! Die Digidietriche-ID lautet „player.additem a (Wert)“. Öffnet die Konsole mit der ö-Taste (Deutsche Tastatur) und gebt beispielsweise „player.additem a 100“ bzw. „player.additem 0000000a 100“ ein, um eurem Inventar 100 Dietriche hinzuzufügen.

Kann man Dietriche herstellen?

Nein, leider könnt ihr an Werkbänken nicht selber Digidietriche herstellen. Es gibt kein Rezept dafür. Ihr könnt die Dietriche also nur finden oder kaufen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.