Starfield: Alle Cheats und Item-ID-Liste

In Starfield könnt ihr die Konsole öffnen und Cheats eingeben, um euch den Godmode freizuschalten, unendlich Munition zu bekommen oder gar alle Feinde im Umkreis mit einem Schlag zu töten. An dieser Stelle listen wir euch alle Cheats mit ihren Codes und Effekten auf und geben euch zudem die Liste mit den wichtigsten Item-IDs an die Hand.

Starfield Facts

Konsole öffnen und Cheats eingeben

Ganz ohne Mods oder Trainer könnt ihr in Starfield Cheats aktivieren. Beachtet dabei, dass dies nur in der PC-Version möglich ist. Auf der Xbox könnt ihr keine Konsole öffnen und demnach auch keine Cheats verwenden.

Um die Konsole zu öffnen, müsst ihr einfach nur die ö-Taste drücken, wenn ihr ein deutsches Tastatur-Layout verwendet. Bei einer US-Tastatur wäre es beispielsweise hingegen die ~-Taste. Falls ihr nicht wisst, wie ihr euer Tastaturlayout ändern könnt, findet ihr im verlinkten Guide Hilfe dazu.

Wenn ihr im laufenden Spiel die ö-Taste drückt, wird links unten in der Ecke eine Eingabeaufforderung erscheinen, wo ihr die Cheat-Codes aus der Liste weiter unten eingeben und bestätigen könnt. Um die Konsole ohne Eingabe zu schließen, drückt ihr einfach erneut die ö-Taste.

Wichtiger Hinweis! Das Verwenden von Cheats deaktiviert die Achievements von Starfield! Erstellt euch daher zuvor einen separaten Spielstand, auf dem ihr Cheats nutzen wollt. Wenn ihr genug von den Cheats habt, ladet ihr dann einfach wieder euren vorherigen Spielstand, um weiter Achievements freischalten zu können.

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle Cheat-Codes von Starfield mit ihren Effekten auf.

Alle Cheats in Starfield

Cheat-Code Effekt tgm Gottmodus (Unendlich Leben, Sauerstoff und Munition) tim Ihr erleidet Schaden, könnt aber nicht sterben. psb Schaltet alle Kräfte frei. kah Tötet alle feindlichen NPCs im Umkreis killall Tötet alle NPCs im Umkreis unlock Lässt euch verschlossene Türen und Kisten öffnen (Ihr müsst vor der Eingabe versuchen, das betreffene Schloss zu öffnen, damit der Cheat wirkt) player.setlevel 100 Hebt euren Charakter auf Level 100 (Ihr könnt die „100“ durch eine beliebige andere Zahl ersetzen, ihr könnt aber nur hochleveln) player.additem 0000000F #1000000 Fügt eurem Konto 1 Million Credits zu (Ihr könnt nach der Raute auch jede andere beliebige Summe eingeben) tai Stoppt sämtliche KI-Prozesse tcai Schaltet die Kampf-KI von NPCs aus (Niemand greift euch an) tcl Schaltet die Kollisionsabfrage aus tfc Schaltet die freie Kamera ein showlooksmenu player 1 Öffnet den Charakter-Editor, um Anpassungen an eurem Äußeren vorzunehmen.

Liste mit wichtigen Item-IDs

Über die Cheats „player.additem (Item ID) (Wert)“ und „player.placeateme (Item ID) (Wert)“ könnt ihr Gegenstände in eurem Inventar oder direkt vor euch spawnen lassen. Die wichtigsten Item-IDs hierfür entnehmt ihr der folgenden Liste:

Item-ID Gegenstand Eingabebeispiel Wichtige Gegenstände 0000000F Credits player.additem 0000000F 1000 0000000A Digipicks player.additem 0000000A 50 Waffen 000547A3 Breach player.placeatme 000547A3 1 0002EB45 MagSniper player.placeatme 0002EB45 1 0026D963 Big Bang player.placeatme 0026D963 1 0026D960 Shotty player.placeatme 0026D960 1 0026D964 Auto-Rivet player.placeatme 0026D964 1 0002CB5F Regulator player.placeatme 0002CB5F 1 0002EB42 Magshot player.placeatme 0002EB42 1 0026D96A Bridger player.placeatme 0026D96A 1 00000FD6 Razorback player.placeatme 00000FD6 1 0026D96B Coachman player.placeatme 0026D96B 1 00023606 Magpulse player.placeatme 00023606 1 0026D96D Urban Eagle player.placeatme 0026D96D 1 0026D95D Sidestar player.placeatme 0026D95D 1 Raumanzüge 00065925 Incendiary Experimental Nishina player.placeatme 00065925 1 0007B2B9 Sentinel's UC Antixeno player.placeatme 0007B2B9 1 0022B8F6 Repulsing Explorer player.placeatme 0022B8F6 1 0013F97D Peacemaker player.placeatme 0013F97D 1 00225FC9 Monsterkostüm player.placeatme 00225FC9 1 001F22BC Gran-Gran's player.placeatme 001F22BC 1 Helme 00065926 Reactive Experimental Nishina player.placeatme 00065926 1 0010A25E Incendiary UC AntiXeno player.placeatme 0010A25E 1 0013F97B Peacemaker player.placeatme 0013F97B 1 0001754F Mark I player.placeatme 0001754F 1 001F22BC Gran-Gran's player.placeatme 001F22BC 1 Boost Packs 0010A25D Armor-Plated UC AntiXeno player.placeatme 0010A25D 1 0001754E Mark 1 player.placeatme 0001754E 1 0021A86C UC Shock Power player.placeatme 0021A86C 1

Wir werden diesen Guide in Kürze um weitere Cheats und Item-IDs ergänzen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.