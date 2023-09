Starfield: Alle Fraktionen finden und beitreten

In Starfield könnt ihr fünf verschiedenen Fraktionen beitreten, die alle ihre ganz eigenen Motive im Sci-Fi-Rollenspiel haben. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Fraktionen und wie ihr ihnen beitreten könnt. Zudem gehen wir der Frage nach, ob ihr Fraktionen wechseln könnt.

Starfield Facts

Alle Fraktionen in Starfield

Glücklicherweise könnt ihr in Starfield allen Fraktionen gleichzeitig beitreten. Wenn ihr etwa den Weltraumpiraten der Crimson Fleet beitretet, lehnen euch andere Parteien nicht ab. Es ist möglich, sich in einem Spieldurchgang mit allen Parteien anzufreunden.

Dies ist auch ratsam, da jede Fraktion eine eigene umfangreiche Questreihe hat und ihr so noch mehr vom Spiel habt. Zudem bringen euch die Fraktionen verschiedene Vorteile ein und auch Zugang zu neuen Händlern.

Dies sind die Heimatsysteme aller Fraktionen in Starfield (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden zeigen wir euch, wann ihr frühestens auf jede Fraktion treffen könnt und was nötig ist, um ihnen beizutreten.

The Constellation beitreten

Die Constellation ist die Fraktion der Hauptquest und nicht optional. Während der Story werdet ihr automatisch ihre Missionen erfüllen.

United Colonies beitreten

Die United Colonies in Starfield (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Folgt der Hauptquest, bis ihr während der 2. Mission „Die alte Heimat“ automatisch auf Commander John Tuala trefft. Er wird euch im Gespräch für die UC Vanguard anwerben wollen. Ihr könnt hier direkt zustimmen und beitreten oder zunächst noch ablehnen.

Solltet ihr ablehnen, schaltet ihr einen Eintrag in euren Aktivitäten-Menü frei, dass ihr mit Tuala über den Beitritt sprechen sollt. Folgt dieser Quest wann immer ihr wollt, um erneut mit Tuala zu reden und der UC Vanguard beizutreten.

Crimson Fleet beitreten

Die Crimson Fleet in Starfield (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um der Crimson Fleet beizutreten, müsst ihr zunächst wie im Absatz zuvor erklärt den United Colonies beigetreten sein und deren ersten beiden Fraktionsmissionen „Supra et Ultra“ und „Routinearbeit“ abgeschlossen haben. Anschließend erhaltet ihr die Quest „Undercover“, bei der ihr die Crimson Fleet infiltrieren sollt.

Folgt hier einfach den Questmarkern und ihr erhaltet im Anschluss die Folgequest „Turm trifft König“, bei der ihr am Ende auf den Anführer der Crimson Fleet trefft. Nach dem Gespräch tretet ihr automatisch den Weltraumpiraten bei.

Freestar Collective beitreten

Das Freestar Collective in Starfield (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Freestar Rangers findet ihr in Akila City auf dem Planeten Akila im Cheyenne-System. Dieses Sternensystem könnt ihr nordöstlich vom Alpha-Centauri-System (New Atlantis) ansteuern. Nach Ankunft in Akila City werdet ihr automatisch auf eine Geiselsituation vor einer Bank treffen.

Bietet hier eure Hilfe an, um die Quest „Bankraub mit Hindernissen“ zu starten. Ob ihr die Quest auf friedliche oder brutale Weise löst, bleibt euch überlassen. Im Anschluss startet automatisch die Folgequest „Die Pflicht ruft“. Schließt hier ebenfalls alle Aufgaben ab und ihr werdet offiziell ein Ranger-Deputy. Ihr bekommt dafür sogar ein Outfit sowie den durchschlagskräftigen Deadeye-Revolver.

Ryujin Industries beitreten

Ryujin Industries in Starfield (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Begebt euch zum Sternensystem Volii → Planet: Volii Alpha → Neon. In Neon City befindet sich das Hauptquartier von Ryujin Industries. Lauft nach der ersten Landung geradewegs auf den Aufzug zu, um nach oben in die Stadt zu gelangen.

Direkt vor euch seht ihr dann eine Wand mit rotem Drachen und daneben ein Terminal. Füllt hier das Anmeldeformular für den Job aus. Eure Antworten spielen hier übrigens keine Rolle. Auch wenn ihr die schlechtmöglichsten Antworten wählt, erhaltet ihr im Anschluss die Fraktionsquest „Zurück an die Arbeit“.

Folgt den Questmarkern, um zum Bewerbungsgespräch im Hauptquartier der Ryujin industries zu gelangen. Auch beim Interview sind eure Antworten egal. Erfüllt weiter alle Aufgaben und sprecht zum Schluss mit Imogene, um ein vollwertiges Mitglied von „Ryujin Industries“ zu werden.

Kann man Fraktionen wechseln?

Das Wechseln von Fraktionen ist in Starfield nicht nötig, da ihr bei allen Fraktionen gleichzeitig Mitglied sein könnt. Die Parteien schließen sich nicht gegenseitig aus und ihr könnt munter allen beitreten.