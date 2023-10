„Ich kann auch noch mit 80 spielen“: Gronkh rechnet mit Kritikern ab

Erst vor Kurzem durfte sich Gronkh von zahlreichen Zuschauern anhören, dass er langsam zu alt fürs Gaming wird, da er offenbar die grundlegenden Mechaniken nicht mehr verstehe. Dazu äußerte er sich jetzt im Stream.

„Man könnte sich bessere Argumente suchen“: Gronkh gegen die Kritiker

In einem Subreddit wurde sich kürzlich über Gronkhs Spielweise beschwert. Einige Kommentatoren fanden, dass der beliebte Streamer langsam zu alt fürs Zocken werde. Viele stimmten dem Post zu und ließen sich noch weiter über Dinge aus, die ihnen an den Let’s Plays des 46-Jährigen mittlerweile nicht mehr gefallen.

Selbstverständlich ist das an Gronkh nicht vorbeigegangen. Am 11. Oktober äußerte es sich in einem Twitch-Stream mit deutlichen Worten.:

„Also sorry. Ich weiß, dass ich alt bin, aber die Argumente … Also da könnte man sich bessere Argumente suchen, glaube ich. Und ich bin ehrlich: Zu alt zum Zocken, zu alt zum Spielen? Das ist auch … ist das nicht auch Gatekeeping, irgendwie ‘n bisschen?“

Die Userin KampfbieneMaja kommentiert daraufhin, dass das Grau in den Haaren und an den Schläfen Argument genug sei, woraufhin Gronkh meint, dass das zwar Argumente für sein Altern seien, aber nicht für seine Fähigkeiten beim Spielen. Er scherzt, dass er vielleicht keine Counter-Strike-Runde mehr gewinnt, aber mit 80 definitiv noch sein Inventar in RPGs sortieren könne. Sein volles Statement dazu findet ihr auf Gronkh.tv

„Midlife-Crisis hab ich nie durchlebt“: Gronkh fühlt sich nicht wie 40

Im weiteren Verlauf des Streams kommt die Frage im Chat auf, wieso Gronkh immer behandelt werde, als sei er 90. Daraufhin schwelgt der Streamer in Erinnerungen und berichtet, dass er sich mit 16 nicht vorstellen konnte, 40 zu werden. Er dachte, er würde früher sterben. Als er schließlich 40 wurde, hat er sich nicht wie 40 gefühlt. Seiner Auffassung nach liegt es wohl daran, dass für einen Teenager 40 das Ende des Lebens sei.

Das einzige, was er spüren würde, ist, dass er ruhiger geworden sei. Er könne noch immer Party machen und sei happy. Daher ist wohl nicht davon auszugehen, dass Gronkh in nächster Zeit das Zocken sein lassen wird und sich das eventuell die nächsten 40 Jahre auch nicht ändern wird.

