„Kannst du dir nicht ausdenken“: Twitch-Moderatorin betitelt Gronkh als rechts

Die Negativschlagzeilen um die Streamerin Shurjoka wollen einfach nicht abbrechen. Erst kürzlich hat sich auch YouTube-Papa Gronkh mit klaren Worten an sie gerichtet. Doch obwohl er wie immer sachlich geblieben ist, sind doch kritische Stimmen lautgeworden.

Gronkh soll gegen Shurjoka gehetzt haben

Erik Range, alias Gronkh, ist für sein freundliches und sachliches Gemüt bekannt. So ist er in den vergangenen Jahren selten in den Mittelpunkt irgendwelcher Streitigkeiten geraten. Allerdings ist auch er nicht vor dem aktuell kritischen Thema rund um Streamerin Shurjoka gefeit.

In einem Stream hat er ihr vorgeworfen, bewusst Lügen über ihn zu verbreiten und beteuert, dass er Menschen wie ihr keine Bühne mehr bieten möchte, weswegen er nichts weiter dazu sagen wird. Doch augenscheinlich hat bereits diese Aussage gereicht, um den Unmut in Shurjoka-Fans auszulösen, welchem natürlich sofort Luft gemacht werden muss.

„Mir ist vor Schreck die Armbinde in den Pudding gerutscht“

Am 14. August 2023 äußert sich eine Moderatorin im Stream von Dara, besser bekannt als DerRadikaleDemokrat. Diese behauptet, dass Gronkh eh ziemlich rechts sei, was man an der Hetze gegen Shurjoka erkennen könne. Darauf aufmerksam wurde Gronkh offenbar durch den Post des Casino-Streamers Scurrows, der den Chat fotografiert und auf Twitter veröffentlicht hat.

Besagten Post seht ihr hier:

Gronkh nimmt das Ganze mit Humor und scherzt noch darüber, dass ihm vor Schreck die Armbinde in den Pudding gefallen sei. Auch die Kommentare unter dem Twitter-Post zeigen sich verständnislos. Die meisten können nicht verstehen, wie man Gronkh als politisch rechts betiteln könne. Schon gar nicht bezüglich seiner Aussagen gegenüber Shurjoka, die von Hetze meilenweit entfernt seien.

Auch Scurrows hat nicht das beste Verhältnis zu der Streamerin, da sie ihn bezichtigt hat, auf den vergangenen Gamescoms Frauen, inklusive ihr selbst, belästigt zu haben. Ob und inwieweit sich diese Diskussion noch ausbreiten wird, sei dahingestellt. Vermutlich wird sich Gronkh jedoch nicht provozieren und auch nicht weiter involvieren lassen und in seiner gewohnt entspannten Manier darauf reagieren.

