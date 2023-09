Starfield: Legendäre & Einzigartige Waffen finden

In Starfield könnt ihr unzählige Waffen finden, wobei die einzigartigen und legendären zu den besten Waffen gehören. In unserer großen Waffenliste zeigen wir euch die Fundorte der besten Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und schweren Waffen. Einige davon sind nämlich verpassbar.

Beste Waffen in Starfield finden

In Starfield gibt es fünf verschiedene Waffentypen (Nahkampfwaffen, Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und schwere Waffen) in vier Qualitätsstufen (Gewöhnlich/Weiß, Rar/Blau, Episch/Lila, Legendär/Gelb). Die Waffenqualität sagt allerdings nicht viel aus, da ihr bei Werkbänken jede Waffe modifizieren und verbessern könnt, um sie entsprechend euren Wünschen mit Mods anzupassen.

Besonders interessant sind hingegen die einzigartigen und legendären Waffen, die bereits mit vielen Mods versehen sind, hohe Schadenswerte haben und zudem besondere Eigenschaften besitzen. In unserer Waffenliste zeigen wir euch die Fundorte der besten Waffen. Verpassbare Waffen haben wir euch gesondert markiert.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau. Wir werden nach und nach weitere Fundorte einzigartiger und legendärer Waffen hinzufügen.

Pistolen

ACE-Handwaffe

Fundort: Könnt ihr bei Jemison Mercantile in New Atlantis (Rechts der Viewport Bar nahe dem Raumhafen) für ca. 10.000 Credits kaufen.

Deadeye

Fundort: Erhaltet ihr automatisch als Belohnung, nachdem ihr dem Freestar Collective beigetreten seid.

Elegance

Fundort: Könnt ihr bei Rowland Arms in Akila City (Links vor dem Hauptquartier der Freestar Rangers) für ca. 18.000 Credits kaufen.

Prime

Fundort: Könnt ihr bei Laredo Firearms in Akila City (Nach dem Stadttor rechts vorbei an der Bar „The Hitching Post“ und dann nach der Überführung auf der rechten Seite) für ca. 21.000 Credits kaufen.

Short Circuit

Fundort: Könnt ihr bei Best Defense in HopeTown (Polvo-System, direkt rechts vom Eingang zu HopeTech) für ca. 8.500 Credits kaufen.

Sir Livingston's Pistole (VERPASSBAR)

Fundort: Bekommt ihr im Verlauf der Hauptquest als Geschenk von euren Eltern, sofern ihr das Kinderkram-Merkmal bei der Charaktererstellung gewählt habt.

Solace (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr am Ende der Questreihe „Sofort Fällig“ bekommen, die ihr bei Landry in der GalBank von New Atlantis starten könnt. Die Reihe besteht aus vier Geldeintreiber-Missionen. Für die Solace müsst ihr beim letzten Schuldner eine bestimmte Entscheidung treffen. Begleicht seine Schulden (10.000 Credits) für ihn, dann wird er euch zum Dank die Waffe geben.

Spacer

Fundort: Könnt ihr bei Arboron in Neon (Volii-System) für ca. 15.000 Credits kaufen. Der Händler befindet sich links in der Lobby von Ryujin Industries.

Street Sweeper

Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Quest „Der Showdown“ der Strikers Gang in Neon (Volii-System). Die Mission ist die letzte einer Reihe, die ihr mit „Das Casting“ in der Bar „Madame Sauvage's Place“ starten könnt.

Zapper

Fundort: Könnt ihr bei Rowland Arms in Akila City (Links vor dem Hauptquartier der Freestar Rangers) für ca. 9.000 Credits kaufen.

Schrotflinten

Ashta Tamer

Fundort: Könnt ihr im leeren Nest nahe Akila City (Cheyenne-System) in einer Kiste finden. Ihr besucht das leere Nest erstmals während der gleichnamigen Hauptmission mit Sam Coe. Ihr könnt das leere Nest aber auch im Nachhinein jederzeit besuchen ud euch die Waffe noch holen. Die Kiste im Höhlensystem haben wir euch auf dem Bild unterhalb markiert.

In dieser Kiste findet ihr die Ashta Tamer (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Boom Boom

Fundort: Könnt ihr bei Neon Tactical auf der Hauptpromenade in Neon (Volii-System) für ca. 18.000 Credits kaufen.

Experiment A-7 (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr nur im Verlauf der Hauptmission „Verwickelt“ erhalten. Wenn ihr das zweite Mal mit Ethan sprecht, bekommt ihr eine Überzeugungs-Option, um etwas im Kampf gegen die Cataxi von ihm zu fordern. Wenn die Überzeugung gelingt, gibt euch Ethan die Waffe. Speichert am besten vor dem Gespräch mit Ethan ab, damit ihr es bei einem Fehlversuch erneut probieren könnt.

Rapidshot

Fundort: Könnt ihr im UC Distribution Center (Geschäftsdistrikt in New Atlantis) für ca. 23.000 Credits kaufen.

Gewehre

Buzzcut

Fundort: Könnt ihr bei Neon Tactical auf der Hauptpromenade in Neon (Volii-System) für ca. 4.500 Credits kaufen.

Despondent Assassin

Fundort: Erhaltet ihr als Abschluss für die Nebenquest „Alphatier“ in Akila City (Cheyenne-System). Dies ist die letzte Mission einer Reihe, die mit „Verteidigungsmaßnahmen“ startet. Diese Quest könnt ihr beginnen, indem ihr das Gespräch in der Gasse zwischen Shepherd's General Store und Rowland Arms belauscht.

Fiscal Quarter

Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss der 6. Hauptmission „Geld macht's möglich“ in Neon.

Head Ranger

Fundort: Könnt ihr bei Laredo Firearms in Akila City (Nach dem Stadttor rechts vorbei an der Bar „The Hitching Post“ und dann nach der Überführung auf der rechten Seite) für ca. 9.000 Credits kaufen.

Mindtear

Fundort: Steigt rechts der Treppen zur Astral Lounge in Neon (Volii-System) in den Fahrstuhl und wählt „Kore Kinetics“ aus. Beim Händler hier könnt ihr die Waffe für ca. 49.000 Credits kaufen.

Speechless Fire

Fundort: Könnt ihr bei Best Defense in HopeTown (Polvo-System, direkt rechts vom Eingang zu HopeTech) für ca. 11.000 Credits kaufen.

Unrestrained Vengeance

Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss der 11. Hauptmission „Ein hoher Preis“.

Schwere Waffen

Hellers Cutter

Fundort: Könnt ihr in der Anlage auf dem Mond Vectera (Narion-System) finden. Den genauen Fundort von Hellers Cutter zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Poisonstorm

Fundort: Steigt rechts der Treppen zur Astral Lounge in Neon (Volii-System) in den Fahrstuhl und wählt „Kore Kinetics“ aus. Beim Händler hier könnt ihr die Waffe für ca. 45.000 Credits kaufen.

Smartgun N67

Fundort: Könnt ihr im UC Distribution Center (Geschäftsdistrikt in New Atlantis) für ca. 38.000 Credits kaufen.

