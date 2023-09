Starfield: Gesandter oder Hunter? Konsequenzen und Belohnungen

Am Ende der Hauptmission „Geheimnisse der Erde“ müsst ihr euch zwischen dem Gesandten und den Jäger entscheiden, die beide um eure Unterstützung buhlen. Ihr könnt euch aber auch mit keinem der beiden verbünden. Wie die Konsequenzen dieser Entscheidungen aussehen, zeigen wir euch hier.

Gesandter, Hunter oder weder noch?

Nachdem ihr die NASA-Station auf der Erde verlassen habt, stellen euch der Gesandte und der Hunter vor die Wahl. Beide haben andere Pläne mit den Artefakten und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, wird das Ende von Starfield etwas anders aussehen.

Im Groben hat diese Entscheidung folgende Konsequenzen:

Entscheidung Konsequenz Gesandten wählen Ihr bekämpft am Ende der nächsten Mission „Offenbarung“ gegen den Hunter und erhaltet seine Waffe „Unmitigated Violence“. Hunter wählen Ihr bekämpft am Ende der nächsten Mission „Offenbarung“ gegen den Gesandten und erhaltet seine Waffe „Eternity's Gate“. Keine Seite wählen Ihr bekämpft am Ende der nächsten Mission „Offenbarung“ den Gesandten und den Hunter, erhaltet dafür aber auch beide Waffen.

Wenn es euch also nur um die Items geht, ist die beste Entscheidung, sich mit keinem der beiden zu verbünden. Allerdings wird der Endkampf später natürlich schwieriger, da ihr gegen beide auf einmal kämpfen müsst.

Solltet ihr nach Ende der Mission „Offenbarung“ direkt weiter mit der letzten Mission „Ein riesiger Schritt“ fortfahren, kommt ihr direkt ins New Game Plus, wobei alle eure Gegenstände und auch die Waffen verloren gehen. In so einem Fall kann es euch egal sein, beide Waffen zu bekommen und ihr wollt vielleicht die Entscheidung treffen, die moralisch zu euch passt.

Gesandten wählen

Dialogoptionen: „Der Gesandte hat recht. Die Artefakte gehören in die richtigen Hände.“ → „Ich bin auf der Seite des Gesandten.“

Der Gesandte möchte die Kontrolle über die Allheit haben und als deren Verwalter und Wächter fungieren. Er ist bereits über 100-mal durch die Allheit gegangen und hat dadurch eine elitäre Weltsicht entwickelt. Er sieht auf die Menschheit herab und behält es sich vor, zu entscheiden, wer würdig ist, ein Sternblüter zu werden.

Wenn ihr euch für ihn entscheidet, wird er euch in der Mission „Offenbarung“ begleiten und im Kampf gegen den Hunter unterstützen. Als Beute könnt ihr am Ende die Waffe „Unmitigated Violence“ vom Hunter looten.

Die Waffe „Unmitigated Violence“ erhaltet ihr als Beute vom Hunter (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hunter wählen

Dialogoptionen: „Der Hunter hat recht. Es zählt nur, wer alle Artefakte zuerst bekommt.“ → „Eine Allianz mit dem Hunter wäre wohl die beste Strategie.“

Der Hunter verfolgt den darwinistischen Ansatz. Die Starken werden überleben und die Schwachen werden zugrunde gehen. Laut ihm hat jeder das Recht, die Artefakte für sich zu beanspruchen, sofern sie die Fähigkeiten dafür mitbringen. Dafür sind ihm alle Mittel und vor allem Gewalt recht.

Wenn ihr euch für ihn entscheidet, wird er euch in der Mission „Offenbarung“ begleiten und im Kampf gegen den Gesandten unterstützen. Als Beute könnt ihr am Ende die Waffe „Eternity's Gate“ vom Gesandten looten.

Die Waffe „Eternity's Gate“ erhaltet ihr als Beute vom Gesandten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Hunter hat zudem noch einen Extra-Auftrag für euch, bei dem ihr Hüter Aquilus töten sollt. Egal, ob ihr ihn tötet oder nicht, könnt ihr den Hunter später „überzeugen“, dass ihr ihn erledigt habt, um die einzigartige Nahkampfwaffe „The Last Priest“ als Belohnung zu bekommen.

Keine Seite wählen

Dialogoptionen: „Es wird Zeit, dass jemand anderes als die Sternenblüter Entscheidungen trifft.“ → „Ich habe euch beide satt. Ich begebe mich allein zur Allheit.“

Keine der beiden Seiten zu wählen, kommt unter anderem bei Andreja und Sam Coe sehr gut an. Dies ist allerdings auch der schwierigste Pfad, da ihr so in „Offenbarung“ gegen beide gleichzeitig kämpfen müsst.

Es sei denn, ihr besteht erfolgreich die „Überreden“-Probe am Ende der Mission. Ihr bekommt hierfür nämlich die Gelegenheit vor dem Kampf. Dadurch übergeben euch der Hunter und der Gesandte freiwillig ihre Artefakte, allerdings bekommt ihr dann keine der beiden Waffen.

Auch eine komplett friedliche Lösung ohne Endkampf ist möglich (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinweis: Sowohl der Gesandte als auch der Hunter können Teile ihres Raumanzugs fallen lassen, wenn ihr sie besiegt. Die Dropchance ist allerdings ziemlich gering.

