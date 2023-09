Starfield: Beste Rüstungen, Raumanzüge & einzigartige Sets

Was ist die beste Rüstung in Starfield? Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten, da ihr bei Raumanzügen diverse Dinge beachten müsst. An dieser Stelle geben wir euch Tipps zu den besten Anzügen, Helmen und Rucksäcken und zeigen euch zudem die Fundorte aller einzigartigen Rüstungssets.

Beste Rüstung in Starfield

In Starfield bestehen Rüstungen aus den drei Teilen Anzug, Helm und Rucksack. Hinzu kommt noch Kleidung, die was den reinen Schutz angeht, aber eher unwichtig ist, sondern eher optische Zwecke hat oder Boni auf bestimmte Skills gibt.

Jedes Rüstungsteil gibt euch Schutzwerte für Schadensarten (Physisch, Energie, Elektromagnetisch) und Elementschaden (Thermal, Luftbasiert, Korrosiv, Strahlung). Und je nach Seltenheit der Rüstung (Weiß/Normal, Blau/Rar, Lila/Episch, Gelb/Legendär) kommen noch bis zu drei Eigenschaften hinzu. Diese könnt ihr aber auch selbst über Mods an Werkbänken anbringen.

Für die beste Rüstung sind in Starfield vor allem Schutz vor physischen und energetischen Schaden sowie möglichst viele euren Spielstil bevorzugende Eigenschaften auf den einzelnen Teilen wichtig. Der Schutz vor elektromagnetischen Schaden und Elementschaden ist im Spiel zu vernachlässigen, da ihr ihn in zu wenigen Situationen wirklich benötigt.

Zudem ist es wichtig zu beachten, dass Rüstungen keine festen Schutzwerte haben. Die Werte sind egal bei welcher Rüstung immer höher, je später ihr sie im Spiel findet, also je höher euer Level ist. Und auch die zusätzlichen Mods/Eigenschaften auf der Rüstung werden zufällig ausgewürfelt. Wenn ihr also Pech habt, sind vielleicht die Schutzwerte gut, aber die Perks für euch nutzlos.

Unter Beachtung dieser Umstände gibt es trotzdem bestimmte Rüstungssets in Starfield, die von Natur aus hohe Werte mitbringen. Und wenn ihr Glück habt, epische oder gar legendäre Teile dieser Ausrüstung zu finden, dann solltet ihr sie unbedingt genauer prüfen.

Die Top 8 der besten Rüstungen in Starfield:

Trackerallianz-Rüstung: Diese Rüstung hat den höchsten Basiswert für physischen Schutz und ist sehr weit verbreitet, was euch gute Chancen gibt, sie häufiger und eventuell in legendärer Form zu finden. Erdzeitig-Rüstung: Dies ist die beste einzigartige Rüstung in Starfield (siehe Liste weiter unten), da alle Schutzwerte in einem hohen Bereich liegen. Leider ist sie nur von normaler Qualität, hat also keinerlei Mods. Ihr könnt natürlich selber welche anbringen. Kopfgeldjägerrüstung: Ein weitere Rüstung, die sehr hohe Schutzwerte in allen Bereichen besitzt und relativ weit verbreitet ist. Mark-I-Rüstung: Ein sehr guter Raumanzug mit hohen Schutzwerten in allen Bereichen. Sie hat zudem nicht so einen bulligen Look wie die anderen Rüstungen in dieser Liste. Allerdings ist sie nur sehr selten zu finden. Beim Anzug in der Loge handelt es sich um die MK-I-Rüstung. Entdecker-Rüstung: Dieser Anzug ist weitaus häufiger zu finden als die Mark-I-Rüstung, hat aber ungefähr die gleichen Werte. Söldner-Rüstung: Sehr weit verbreitet und kann auch häufig bei Händlern gekauft werden. Der bullige Look ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Mercury-Rüstung: Eine einzigartige Rüstung mit hohen Werten, die ihr allerdings erst sehr spät in der Story des Spiel finden und sogar verpassen könnt (siehe weiter unten). Mantis-Rüstung: Die früheste legendäre Rüstung, die ihr bekommen könnt, sofern ihr die Mantis-Quest abschließt.

Tipp: Wenn es euch nicht um einen einheitlichen Look, sondern nur um die besten Werte auf jedem einzelnen Teil geht, solltet ihr Teile verschiedener Sets mixen. Am besten eignen sich hier ein Trackerallianz-Anzug kombiniert mit einem Entdecker-Helm und einem Kopfgeldjäger-Rucksack. Diese Mischung beschert euch allgemein die höchsten Schutzwerte.

Wundert euch übrigens nicht über das Fehlen der Sternenblut-Rüstung in dieser Liste. Auf lange Sicht ist sie zwar die beste Rüstung im Spiel, allerdings bekommt ihr sie erst im New Game Plus und für verbesserte Versionen müsst ihr das Spiel bis zu 10-mal durchspielen.

Alle einzigartigen Raumanzüge finden

Es gibt auch einmalige Rüstungssets in Starfield. Diese gehören nicht immer zu den besten im Spiel, dafür punkten sie mit einem einzigartigen Look oder sind einfach nur kurios. Da manche von ihnen aber auch verpassbar sind, zeigen wir euch im Folgenden die exakten Fundorte für alle einzigartigen Anzüge.

Constellation-Anzug

Fundort: Den Anzug der Constellation erhaltet ihr bereits nach einer der ersten Hauptquests automatisch als Belohnung. Ein paar Hauptmissionen später erhaltet ihr alle Teile auch noch einmal mit verbesserten Werten, aber im gleichen Look. Sofern ihr den Vorbesteller-Bonus besitzt, könnt ihr den Anzug optisch mit den Constellation-Skins anpassen.

Monsterkostüm

Fundort: Das Monster-Outfit erhaltet ihr über die Mission „Immer diese Touristen“ in New Homestead (Sol-System, Planet Saturn, Mond Titan). Die Mission könnt ihr bei Dr. Giuliana Lakota starten. Sie gibt euch das Kostüm und den Auftrag, es anzuziehen und damit die markierten NPCs zu erschrecken. Habt ihr das erledigt, nimmt sie euch das Kostüm wieder ab. Ihr müsst dann 24 Stunden warten, bis sie euch erneut das Kostüm und den Auftrag gibt, weitere Touristen zu erschrecken. Nachdem ihr dies 3-mal gemacht habt, könnt ihr das Monsterkostüm endgültig behalten. Im Video unterhalb zeigen wir euch den genauen Fundort vom Monster-Outfit.

SY-920-Pilot-Anzug

Fundort: Diesen Pilotenanzug erhaltet ihr automatisch während der Fraktionsmission „Besser geht nicht“ der Crimson Fleet.

Ranger-Anzug

Fundort: Erhaltet ihr automatisch als Abschlussbelohnung, nachdem ihr alle Fraktionsmissionen des Freestar Collectives abgeschlossen habt.

Großeltern-Anzug (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr nur erhalten, wenn ihr bei der Charaktererstellung das Kinderkram-Merkmal gewählt habt. Sprecht dann regelmäßig nach Hauptmissionen mit euren Eltern. Ab einem bestimmten Punkt geben sie euch den Anzug als Belohnung. Ein Rucksack gehört leider nicht dazu, allerdings könnt ihr den einzigartigen Highschool-Rucksack in eurem Kinderzimmer auf dem Boden finden. Dieser lässt euch mehr tragen.

UC-Vanguard-Anzug

Fundort: Erhaltet ihr automatisch bei Beginn der Fraktionsmission „Routinearbeit“ der UC Vanguard.

UC-Anti-Xeno-Anzug (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr nur während der Fraktionsquest „Feindliche Aufklärung“ der UC Vanguard erhalten. Während der Mission bekommt ihr das optionale Ziel „Sammle deine Ausrüstung ein“. Geht dem nach und sammelt die markierten Rüstungsteile dieses Sets auf dem Tisch ein.

Mantis-Anzug

Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss der Mantis-Quest. Ihr bekommt hier übrigens auch gleich eines der kostenlosen Schiffe in Starfield.

Friedensstifter-Anzug

Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss einer Questreihe in der Eleos-Zuflucht (Ixyll-System, Planet Ixyll II). Schaut in eure Aktivitäten, eventuell habt ihr hier schon den Eintrag „Erkundige dich nach dem vermissten Arbeiter“. Folgt diesem Eintrag und er wird euch zur ersten Quest „Plötzlicher Halt“ führen. Danach folgen Geisterjagd → Exorzismus → Friedensstifter. Am Ende erhaltet ihr dann den Anzug.

Nishina-Anzug (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr nur während der späteren Hauptmission „Verwickelt“ erhalten. Dabei müsst ihr euch entweder entscheiden, die Realität der Nishina-Mitarbeiter zu retten oder ihr rettet beide Realitäten. Wenn ihr euch nur für Rafael Aguerro entscheidet, verpasst ihr den Anzug, könnt dafür aber Rafael als einen der Begleiter und Crewmitglieder rekrutieren.

Mercury-Anzug (VERPASSBAR)

Fundort: Könnt ihr nur während einer der letzten Hauptmissionen „Geheimnisse der Erde“ finden. Ihr kommt im Verlauf bei einem großen Ausstellungsraum der NASA vorbei. In einem der Schaukästen könnt ihr den Mercury-Anzug finden. Wir konnten kurz nach Abschluss der Mission auch noch einmal hierher zurückkehren, später ging es allerdings nicht mehr, weil dann die Zugänge verschüttet sind. Beim Endkampf gegen Hunter und/oder Gesandten findet ihr euch beim Sprung durch die Dimensionen auch noch einmal kurz im Ausstellungsraum wieder, was euch eine letzte Chance gibt, den Anzug zu erbeuten. Den genauen Fundort seht ihr im Video unterhalb.

Erdzeitig-Anzug (VERPASSBAR)

Fundort: Hierfür müsst ihr alle 13 Schneekugeln finden. Einige davon sind verpassbar. Im verlinkten Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte.

Sternenblut-Anzug

Fundort: Erhaltet ihr automatisch bei Beginn vom New Game Plus. Es gibt insgesamt zehn Versionen der Sternenblut-Rüstung. Mit jedem NG+ erhaltet ihr eine neue und verbesserte Variante mit anderem Aussehen.

