Starfield: Unendliche Lagerkiste finden und mehr tragen können

In Starfield könnt ihr schon sehr früh einen unendlichen Lagerplatz bekommen, bei dem ihr alle eure Items abladen könnt. Zudem gibt es mehrere Möglichkeiten im Spielverlauf, mehr tragen zu können und einen größeren Frachtraum in eurem Schiff zu platzieren.

Unendliche Lagerkiste finden

Bereits zu Beginn der zweiten Hauptquest „Die alte Heimat“ könnt ihr mit Matteo in der Loge von New Atlantis sprechen, der euch dann euer eigenes Zimmer im ersten Stock gibt. Darin befindet sich ein Safe, der ein unendliches Fassungsvermögen hat. Den genauen Weg dorthin seht ihr auf den folgenden Bildern:

Diese Lagerkiste hat kein Limit und ihr könnt hier unendlich viele Gegenstände abladen. Leider hat das Ganze aber auch einen Nachteil: Wenn ihr einen Außenposten bauen wollt, werden die Materialien aus dem endlosen Safe dafür leider nicht automatisch herangezogen. Nur Ressourcen in eurem Inventar oder im Frachtraum des Schiffes werden dafür automatisch transferiert.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, den Safe in der Loge nur für Waffen, Ausrüstung und andere Items zu verwenden. Alle Gegenstände in der Kategorie Ressourcen solltet ihr im Frachtraum eures Schiffs belassen.

Mehr tragen können

Um das Tragelimit eures Charakters weiter zu erhöhen, habt ihr in Starfield folgende Möglichkeiten:

Lernt den Skill „Gewichtheben“ im Physisch-Talentbaum. Jeder Rang erhöht eure Tragekapazität (Rang 1/10 kg, Rang 2/25 kg, Rang 3/50 kg, Rang 4/100 kg).

im Physisch-Talentbaum. Jeder Rang erhöht eure Tragekapazität (Rang 1/10 kg, Rang 2/25 kg, Rang 3/50 kg, Rang 4/100 kg). Haltet Ausschau nach Skill-Magazinen . Manche von ihnen erhöhen euer Tragelimit permanent um 5 kg.

. Manche von ihnen erhöhen euer Tragelimit permanent um 5 kg. Sprecht eure Crewmitglieder und Begleiter an und gebt ihnen Gegenstände zum Tragen. Ihr könnt sie jederzeit von ihnen zurückholen. Tipp: Wenn ihr das Merkmal „Heldenverehrung“ bei der Charaktererstellung gewählt habt, wird euch automatisch im Spielverlauf ein Fan ansprechen, der eurer Crew beitreten will. Stimmt zu, denn er kann bis zu über 300 kg für euch tragen.

Ihr könnt sie jederzeit von ihnen zurückholen. Wenn ihr das Merkmal „Heldenverehrung“ bei der Charaktererstellung gewählt habt, wird euch automatisch im Spielverlauf ein Fan ansprechen, der eurer Crew beitreten will. Stimmt zu, denn er kann bis zu über 300 kg für euch tragen. Begebt euch zu einer Anzugwerkbank (z.B. im Keller der Loge) und installiert die Mod „Taschen“ an euren Anzug und die Mod „Extrakapazität“ an euren Rucksack. Dies gibt euch jeweils weitere 10 kg. Im Spielverlauf könnt ihr weitere Upgrades mit mehr Kapazität freischalten.

(z.B. im Keller der Loge) und installiert die Mod „Taschen“ an euren Anzug und die Mod „Extrakapazität“ an euren Rucksack. Dies gibt euch jeweils weitere 10 kg. Im Spielverlauf könnt ihr weitere Upgrades mit mehr Kapazität freischalten. Bestimmte Hilfe-Items wie das UC-Battlemeal erhöhen kurzzeitig euer Tragelimit.

wie das UC-Battlemeal erhöhen kurzzeitig euer Tragelimit. Platziert euch Lagerkisten in euren Außenposten. Ihr findet sie im Baumodus unter der Kategorie „Dekorationen“.

Frachtraum vergrößern und erweitern

Ein weitere Hilfe zusätzlich zu eurem Inventar ist der Frachtraum eures Raumschiffs. Um diesen zu vergrößern, begebt euch zu einem Schiffwartungstechniker im Raumhafen einer der großen Städte und wählt die Dialogoption „Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren“.

Wählt dann das Schiff aus, welches ihr modifizieren wollt und öffnet den Schiffsbuilder aus dem Kontextmenü in der unteren Leiste. Klickt auf einen beliebigen Bereich und wählt die Kategorie „Fracht“ aus. Hier werden euch alle Frachträume zum Verkauf aufgelistet. In New Atlantis kostet euch der geräumigste Frachtraum nur ein paar tausend Credits, erhöht eure Kapazität aber um fast 600 kg.

Installiert größere Frachträume für eure Schiffe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alternativ könnt ihr auch Raumschiffe kapern und klauen und hoffen, dass diese einen größeren Frachtraum als euer bisheriges haben.

