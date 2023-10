Starfield: Item-IDs mit Liste auf Deutsch

Für die PC-Version von Starfield findet ihr an dieser Stelle Listen aller Item IDs auf Deutsch für sämtliche Gegenstände im Weltraumabenteuer. Unter anderem bekommt ihr hier die Item-IDs für Klebstoff, Titan, Polymer, Medipacks, Neon, Energiezellen, Wolfram und vieles mehr.

Deutsche Item-ID-Liste für Starfield

Starfield ist vollgestopft mit Gegenständen, die allesamt eine indviduelle Item ID besitzen. Zusammen mit den Starfield Cheats könnt ihr euch so jeden Gegenstand im Spiel herbeizaubern, sofern ihr die PC-Version spielt. Auf der Xbox nützen euch die Item IDs leider nichts.

In den folgenden Tabellen findet ihr Listen mit ID-Nummern für jedes Item unterteilt nach Gegenstandskategorien. Zudem geben wir euch jeweils Eingabebeispiele mit an, damit ihr wisst, wie die Item-IDs anzuwenden sind.

Wichtiger Hinweis: Über den Befehl „help (Item-Name)“ könnt ihr die Item-ID für jeden Gegenstand in Starfield selber herausfinden. Gebt ihr zum Beispiel „help klebstoff“ ein, bekommt ihr die entsprechende ID-Nummer ausgespuckt.

Wichtige Item-IDs

Über die Konsolenbefehle „player.additem (Item ID) (Menge)“ und „player.placeatme (Item ID) (Menge)“ könnt ihr die Materialien in eurem Inventar oder direkt vor euch spawnen lassen. Über „player.additem ABF9 50″ fügt ihr eurem Inventar etwa 50 Medipacks hinzu.

Die folgenden Item-IDs gehören zu den am meisten genutzen in Starfield:

Gegenstand Item-ID Credits F Digidietrich A Medipack ABF9 Traumapack 29A847 Klebstoff 55B1 Energiezelle ECCED Energiezelle 2733C2 Wolfram 556B Polymer 55A6 Titan 556D Neon 5587 Schwerelos-Draht 246B65 Dichtmittel 55CC Schiffsteile 3FB19

Ressourcen-IDs

Wenn ihr Außenposten bauen wollt, sind die folgenden IDs für Ressourcen und Materialien besonders nützlich.

Ressource Item-ID Adaptiver Rahmen 246B6A Aldumit-Bohrgerät 202F5A Aldumite 5DEC Alkane 5570 Aluminium 557D Aminosäuren 55CD Antibiotika 2F4436 Antimikrobielle Mittel 55AB Antimon 557B Argon 5588 Aromatisch 55B8 Aurora 2C5884 Außerirdisches genetisches Material C1F57 Austenitischer Verteiler 246B7C Benzol 5585 Beruhigungsmittel 55AD Beryllium 57D9 Biosuppressivum 55B2 Blei 5568 Bohrturm 20A02F Butter 2C7C0A Caelumit 788D6 Can-uck! Poutine 2C7231 Carboxylsäuren 5586 Cäsium 57DF Chlor 557C Chlorsilane 557E Chunks Cola 249C52 CQB-X 29A85E Dekoratives Material 55A7 Dichtmittel 55CC Dysprosium 5569 Ei 2C7222 Eisen 556E Europium 5,70E+02 Faser 55AF Fasern (Gewebe) 24F5C3 Fasern (Wurzel) 260DF0 Fluor 5577 Gewürz 55AC Gold 5579 Halbmetallplättchen 246B6D Helium-3 558E Herz+ 29CAD9 Hippolyta 2C5883 Hochreißfestes Spidroin 55AA Hyperkatalysator 29F40D Immunstimulierendes Mittel 55B3 Indicit-Wafer 203EB4 Indikit 4BA37 Infanterie Alpha 29A85C Ionenflüssigkeiten 557A Iridium 558A Isotopisches Kühlmittel 246B76 Isozentrischer Magnet 246B77 Kampfstoff 2A5024 Käse 1FC9C1 Klebstoff 55B1 Kobalt 5575 Kommunikationsrelais 246B64 Kosmetisch 55A8 Kupfer 5576 Liquor 29B04F Lithium 557F Lösungsmittel 55CE Luxustextil 559E Mag Druckbehälter 246B70 Medipack ABF9 Membrane 55B0 Metabolisches Mittel 29F3FC Mikrosekunden-Regulator 246B5F Molekularsieb 246B75 Monopropellant 246B74 Nährstoff 777FD Neodym 5580 Neon 5587 Nickel 5572 Notfall-Kit 2A9DE8 Notstromversorgung 143CB2 Nudeln 2C7240 Nuklearer Brennstab 246B79 Null-G-Kardan 246B66 Palladium 5574 Paramagnon-Leiter 246B73 Pigment 29F400 Platin 5573 Plutonium 558C Polymer 55A6 Polytextil 246B72 Positronenbatterie 246B71 Quecksilber 27C4A1 Reaktives Messgerät 246B6F Rotes Fleisch 304D0 Rothizit 28DF Rothizit-Magnet 203EB2 Schmerzmittel 55A9 Schmiermittel 55BA Schwarzes Loch Herz 122EA8 Schwerelos-Draht 246B65 Silber 556A Speicher-Substrat 559B Squall 2A9DE7 Sterile Nanoröhren 246B6C Steuerstab 246B7B Stimulans 55AE Stromkreislauf 246B5C Strukturelles Material 55B9 Substrat-Molekül-Sieb 202782 Synapse Alpha 2C5880 Synthameat-Huhn 2C7242 Tantal 556F Tasin 5DED Tasin Supraleiter 203EAF Tau-Grad-Rheostat 246B68 Tetrafluoride 5578 Titan 556D Toxin 55CB Traumapack 29A847 Unterkühlter Magnet 246B69 Unterriesenherz 122EB1 Uran 5589 Vanadium 558B Veryl 5DEE Veryl-behandelter Verteiler 203EB0 Vytinium 5DEF Vytinium-Brennstab 203EB3 Wasser 5591 Wolfram 556B Xenon 57DD Ytterbium 5571 Zwergstern-Herz 122EB6

Waffen-IDs

In der Tabelle findet ihr die IDs für alle Waffenmodelle. Eine Liste aller einzigartigen Waffen findet ihr im verlinkten Guide.

Waffe Item-ID AA-99 2BF65B Alte Erde Jagdgewehr 21BBCD Alte Erde Schrotflinte 278F74 Alte Erde Sturmgewehr 26ED2A Auto-Rivet 26D964 Barrow Messer 26F181 Beowulf 4716C Big Bang 26D963 Bogenschweißgerät 26D965 Breach 547A3 Bridger 26D96A Coachman 26D96B Cutter 16758 Drum Beat 18DE2C Ecliptic Pistole 26D96E Eon 476C4 Equinox 1BC4F Grendel 28A02 Hard Target 546CC Kampfmesser 35A48 Kodama 253A16 Kraken 21FEB4 Lawgiver 2D7F4 Maelstrom 2984DF MagPulse 23606 Magshear 2EB3C MagShot 2EB42 MagSniper 2EB45 MagStorm 26035E Microgun 546CD Novablast Disruptor 26D968 Novalight 26D967 Orion 2773C8 Osmium Dolch 26D966 Pacifier 2953F8 Rattler 40826 Razorback 0FD6 Regulator 2CB5F Rettungsaxt 4F760 Shotty 26D960 Sidestar 26D95D Solstice 26D961 Tanto 26D8A3 Tombstone 2EB36 UC Navy Säbel 26D8A5 Urban Eagle 26D96D Va'ruun-Inflictor 26D8A0 Va'ruun-Schmerzklinge 26D8A2 Va'ruun-Sternscherbe 26D8A4 Wakizashi 26D8A1 Weggeworfener Sidestar 2F413A

Munitions-IDs

Munitionstyp Item-ID .27 Kaliber 2B559C .43 MI Array 2B559A .43 Ultramag 2B5599 .45 Kaliber ACP 2B5598 .50 Kaliber Hüllenlos 2B5597 .50 MI Array 2B5596 1,5-kV-LSR-Kartusche 2BAE3F 3KV LZR-Patrone E8EC 6,5MM CT 2B5590 6,5MM MI Array 2B558F 7,5MM Whitehot 2B558E 7,62x39MM 2B558D 7,77MM Hüllenlos 4AD3E 9x39MM 2B559B 11MM Hüllenlos 2B5595 12,5MM ST-Niete 2B5594 12G Schrotflintenpatrone 547A1 15X25 CLL Schrotflintenpatrone 2B4AFC 40MM XPL 2B5592 Hüllenlose Schrotflintenpatrone 2B4AFB Leichter Teilchenzünder 2B558A Leichter Teilchenzünder 2783C7 Schwerer Teilchenzünder 2B558B

Waffen-Mod-IDs

Mod Item-ID Abgenommene Abdeckung 5B98F Abgereicherte Uraniumkugeln 12FFAC Annihilator Munition 12C81B Anti-Personen FF442 Aufklärungs-Laservisier 1341F0 Aufklärungszielfernrohr 12C812 Bashing FEA07 Berserker F437E Binärer Abzug 128C60 Blutung FEA49 Dämpfer 132C55 Disassembler 1625EB Doppelläufige Mündung 12B493 Eckig F428E Eindringende Kugeln 1298AE Elektromagnetische Strahlen 133669 EM-geladenes Geschoss 1285F1 Entmutigend FC884 Ergonomischer Griff 1230CE Erweitertes Magazin FFA3B Explosiv FA8D6 Explosive Kugeln 2BDD74 Exterminator 15DD18 Flechette Großes Magazin 12B47A Flechette Kugeln 1285F2 Flechette Tactisches Magazin 12B479 Flechette Trommelmagazin 12B478 Flintenlaufgeschosse 1285F0 Fokallinse 12DF14 Fokussierdüse 12DF15 Frenzy FC8A4 Furious EA117 Geschützter Griff 12454F Gift 319AEC Große Batterie 12DF0D Großes Magazin 132C4A Gut Buster Kugeln 1230D8 Haarabzug 245FAB Halbautomatisch 1341F9 Hitman 122F1C Hochgeschwindigkeit 133A74 Hochleistung 133A72 Hornissennest 1230F4 Klappbarer Schaft 4A7A8 Kleine Batterie 12DF0C Kleines Magazin 133A79 Kompensator 133A85 Kugelschlauch C521 Kurzer Lauf 129F42 Kurzer Schalldämpfer 8342F Kurzes Zielfernrohr 134E12 Langer Lauf 14AFD8 Langes Zielfernrohr 12A783 Laser-Visier 1F0A2C Leuchtzielgeräte 132C44 Magnetische Schienen 12A79F Med Theft FFA3C Mittleres Magazin 4A741 Mittleres Zielfernrohr 12D04D Mündungsbremse 14629D Panzerbrechende Munition 2BDD72 Präzisionsabstimmung 12DF12 Raumfahrttauglich F7321 Reflexvisier 132C43 Rotpunktvisier 87533 Schaft 1,93E+07 Schalldämpfer 245FB7 Schnellfeuer FEA04 Schockladungsband 12A787 Spung-Schuss 31C0C4 Stabilisierender Lauf 1462A1 Stabilisierender Schaft 12DF04 Staggering E8D64 Standard Flechette Magazin 9B736 Standard-Batterie 2EE2F Standard-Lauf 10BCD9 Standard-Magazin 245FB3 Standard-Sprenggeschosse 445A6 Standard-Whitehot-Munition 44C42 Stealth-Laser 12A7C7 Stoßfeuer 12C5B3 Taktische Batterie 12DF0B Taktischer Griff 133A80 Taktischer Knickschaft 12B475 Taktischer Schaft 13381D Taktisches Magazin 12A78A Tech-Lauf 191F1 Tesla 31C0C6 Tesla Pylone 1230F5 Titan-Bauweise FFA3D Trommelmagazin 1230C6 Übertaktet 1230C2 Verstärker 13366E Vollautomatisch 133A91 Von Hand laden EA0BA Vordergriff mit Laservisier 15F475 Vordergriff mit Recon-Laservisier 13136C Whitehot Kugeln 2BDD73 Zerschmetternd F4557 Zielvisier 245FAE Zündend F2013 Zündstrahlen 3997AF

Anzug-, Helm- und Boostpack-IDs

In der folgenden Liste findet ihr IDs für Raumanzüge, Helme und Boostpacks. Die besten Rüstungen und Fundorte der einzigartigen Sets zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Rüstungsteil Item-ID Abstoßende Explorer-Raumanzug 22B8F6 Alte Erde Helm 3084D Alte Erde Pack 3084C Alte Erde Raumanzug 3084E Blaugrüner Graviplas-Helm 1466F9 Bodencrew-Helm 2392B4 Bodencrew-Pack 2392B3 Bodencrew-Raumanzug 2392B5 Brandsatz UC AntiXeno-Helm 10A25E Brauner Graviplas-Helm 1466F7 Broken Constellation Helm 2EDE9C Constellation Helm 1E2B17 Constellation Pack 1E2B19 Constellation-Raumanzug 1E2B18 Cydonia-Helm 3B424 Cydonia-Pack 3B423 Deep Mining Helm 52792 Deep Mining Pack 2EDF1F Deep Mining Raumanzug 5278E Deep Recon Helm 169F54 Deep Recon Pack 169F55 Deep Recon-Raumanzug 2265AE Deepcore-Helm 6ABFF Deepcore-Pack FD333 Deepcore-Raumanzug 6AC00 Deepseeker Pack 16D15B Deepseeker-Helm 16D15C Deepseeker-Raumanzug 16D2C4 Deimos Tunnel Pack 26BF2 Deimos-Helm 26BF0 Deimos-Pack 26BEF Deimos-Raumanzug 26BF1 Ekliptik-Helm 228829 Ekliptik-Pack 166407 Ekliptik-Raumanzug 22856F Endzündlicher Experimenteller Nishina-Raumanzug 65925 Entdecker-Pack 169F51 Erster-Soldat-Helm 21F3F4 Explorer-Helm 169F50 Explorer-Raumanzug 2265AF Festlicher Neocity-Poncho 9F0F6 Friedensstifter-Helm 13F97B Friedensstifter-Raumanzug 13F97D Generdyne-Garde-Helm 3CD812 Gepanzertes UC AntiXeno-Pack 10A25D Gran-Gran's Helm 1F22BC Gran-Gran's Raumanzug 1F22BB Grauer Graviplas-Helm 1466F8 Grauer offener Graviplas-Helm 1466FC Graviplas-Merc-Helm 781F7 Helm für Sicherheitspersonal 165718 Highschool-Rucksack 3A77 Kopfgeldjäger Stalking-Pack 1C0F35 Kopfgeldjäger-Helm 1C0F32 Kopfgeldjäger-Raumanzug 228570 Kopfgeldjäger-Suchpack 1C0F34 Kopfgeldjäger-Verfolgungspack 1C0F33 Mantis-Helm 16640A Mantis-Pack 16640B Mantis-Raumanzug 226299 Mark I Helm 1754F Mark I-Pack 1754E Mark I-Raumanzug 1754D Monster-Kostüm 225FC9 Navigator-Helm 67C93 Navigator-Pack 67C95 Navigator-Raumanzug 67C94 Neon-Sicherheitshelm 1F73EF Offener Graviplas-Helm 781F8 Operative Helm 16E0C3 Peacemaker Pack 13F97C Piraten-Angriffs-Helm 66822 Piraten-Angriffs-Raumanzug 66821 Piraten-Charger-Helm 66827 Piraten-Charger-Raumanzug 66826 Piraten-Korsar-Helm 66829 Piraten-Korsar-Raumanzug 66828 Piraten-Raubzugspack 66824 Piraten-Scharfschützen-Helm 6682B Piraten-Scharfschützen-Raumanzug 6682A Piraten-Überlebenspack 66825 Quecksilber-Helm 1D0F94 Quecksilber-Pack 1D0F95 Quecksilber-Raumanzug 1D0F96 Ranger-Helm 1E2AC1 Ranger-Pack 1E2AF7 Ranger-Raumanzug 227CA0 Reaktiver experimenteller Nishina-Helm 65926 Ryujin-Wächter-Helm 37A34F Schocktrooper-Pack 169F59 Schwarzer Graviplas-Helm 1466F6 Schwarzer offener Graviplas-Helm 1466FA Sentinel's UC Antixeno-Raumanzug 7B2B9 Shocktrooper-Helm 169F58 Shocktrooper-Raumanzug 2265AD Söldner-Helm 16E0B5 Söldner-Pack 16E0B6 Söldner-Raumanzug 226296 Space Trucker Pack 16E0BB Space Trucker-Raumanzug 21C780 Space-Trucker-Helm 16E0BD Star Roamer Pack 300E90 Star Roamer Raumanzug 400E78 Star-Roamer-Helm 3E8F Starborn Raumanzug Avitus 1CBA52 Starborn-Raumanzug Astra 120E188 Starborn-Raumanzug Bellum 1CBA4E Starborn-Raumanzug Gravitas 21C77E Starborn-Raumanzug Venator 21C77F Sternzeit-Raumanzug Locus 1CBA4A Sternzeit-Raumanzug Materia 1CBA49 Sternzeit-Raumanzug Solis 2D7365 Sternzeit-Raumanzug Tempus 2D7346 Sternzeit-Raumanzug Tenebris 1CBA4D SY-920 Helm 2F4B39 SY-920 Pilotenpack 1773BD SysDef Ace-Raumanzug 2AAF44 SysDef Assault-Raumanzug 398104 SysDef Aufklärungs-Raumanzug 398108 SysDef Combat-Raumanzug 39810A SysDef Helm 398106 SysDef Pack 398105 SysDef Panzerhelm 398107 SysDef Raumanzug 398103 System Def Ace-Helm 2AAF45 Teal Open Graviplas Helm 1466FD Tracker Alliance Helm 166403 Tracker Alliance Pack 166402 Tracker-Allianz-Raumanzug 166404 Trident-Wächter-Helm 14E44E Tunnel Mining Pack 29C7A UC Ace Pilot Helm 16640F UC Ace Pilot Pack 16640E UC Ace Raumanzug 166410 UC AntiXeno-Raumanzug 206130 UC Combat Raumanzug 257808 UC Gepanzerter Helm 25780B UC Marine Pack 257807 UC Marine-Helm 257806 UC Marine-Raumanzug 257805 UC Sec Aufklärungs-Raumanzug EF9AF UC Sec Combat Spacesuit EF9B0 UC Sec Spaceriot Helm EF9B2 UC Sec Starlaw-Raumanzug EF9AE UC Security Helm 25E8D5 UC Security Helm EF9B1 UC Security Pack EF9AC UC Security Raumanzug EF9AD UC Shock Armor Pack 21A86C UC Startroop-Raumanzug 257809 UC Urbanwar Helm 21A86B UC Urbanwar Raumanzug 21A86A UC Vanguard Helm 248C0E UC Vanguard Pilot Pack 2E3D4F UC Vanguard Raumanzug 248C0F UC Wardog-Raumanzug 25780A Va'ruun Pack 16D3D0 Va'ruun-Helm 16D3D1 Va'ruun-Raumanzug 227CA3

Mod-IDs für Anzüge, Helme und Bootspacks

Mod Item-ID Ausgewogenes Boostpack 3E612F Ballistische Abschirmung 3AD4D9 Basis-Boostpack 3E6131 Boostpack mit Sprungkapazität 3E6132 Brandsätze 2983 Eingepackt 3A83EA EM-Abschirmung 3AD4DA Energie-Boostpack 3E6130 Energieabschirmung 3AD4DB Exo-Servos 3A83E7 Explosive Abschirmung F77AA Extra Kapazität 24529A Gravitische Verbundwerkstoffe F77B7 Hacker 2C43DA Notfallhilfe 34BAA3 Optimierte Servos 3A83E1 Regeneration 34BAA6 Sanitäter 34BAA4 Sauerstoff-Reserve 50AB3 Schutz vor Gefahren 1CAC94 Schwere Abschirmung F77AF Sensor-Array 3A83D9 Techniker 1336BC

Skill-IDs

Über den Befehl „player.addperk (Skill-ID)“ könnt ihr Skills hinzufügen bzw. mit „player.removeperk (Skill-ID)“ wieder Skills entfernen. Dies ist im Moment die einzige Möglichkeit in Starfield Skillpunkte zurückzusetzen. Der folgenden Tabelle entnehmt ihr dazu alle Skill-IDs:

Skill ID Skillbaum Boxen 2C59DF Physisch Zelluläre Regeneration 28AE14 Physisch Tarnung 2C555E Physisch Dekontaminierung 2CE2A0 Physisch Energiewaffenschwächung 2C59E2 Physisch Umweltkonditionierung 28AE17 Physisch Fitness 2CE2DD Physisch Körpertraining 28AE29 Physisch Kampfkunst 2C5554 Physisch Neuroangriffe 2C53B4 Physisch Ernährung 2CFCAD Physisch Schmerzgrenze 2CFCAE Physisch Verjüngung 28AE13 Physisch Schleichen 2CFCB2 Physisch Gewichtheben 2C59D9 Physisch Wohlbefinden 2CE2E1 Physisch Handel 2C5A8E Sozial Täuschung 2CFCAF Sozial Diplomatie 2C59E1 Sozial Gastronomie 2C5A94 Sozial Aufhetzen 2C555D Sozial Einschüchtern 2C53DE Sozial Isolation 2C53AE Sozial Führung 2C890D Sozial Manipulieren 2C5555 Sozial Verhandlungsgeschick 2C555F Sozial Außenposten-Verwaltung 23826F Sozial Überzeugung 22EC82 Sozial Plündern 28B853 Sozial Schiffsbefehl 2C53B3 Sozial Dieb 2C555B Sozial Xenosoziologie 2C53B0 Sozial Panzerungsdurchdringung 27DF94 Kampf Ballistik 2CFCAB Kampf Verkrüppeln 27CBBA Kampf Sprengstoff 2C5556 Kampf Nahkampf 2CFCB0 Kampf Schwere-Waffen-Zertifikat 147E38 Kampf Außer Gefecht 27DF96 Kampf Laser 2C59DD Kampf Scharfschießen 2C890B Kampf Teilchenstrahl-Waffen 27BAFD Kampf Pistolen-Zertifikat 2080FF Kampf Schnelles Nachladen 2C555A Kampf Gewehr-Zertifikat 2CE2E0 Kampf Treffsicherheit 2C53AF Kampf Schrotflinten-Zertifikat 27DF97 Kampf Scharfschützen-Zertifikat 2C53B1 Kampf Zielen 2C59DA Kampf Aneutronische Fusion 2C2C5A Forschung Astrodynamik 2C5560 Forschung Astrophysik 27CBBB Forschung Botanik 2C5557 Forschung Chemie 2CE2C0 Forschung Geologie 2CE29F Forschung Medizin 2CE2DF Forschung Außenposten-Technik 2C59E0 Forschung Planetenbesiedlung 27CBC2 Forschung Forschungsmethoden 2C555C Forschung Scannen 2CFCB1 Forschung Anzugdesign 27CBC3 Forschung Spezialprojekte 4CE2D Forschung Analyse 27CBC1 Forschung Waffentechnik 2C890C Forschung Zoologie 2C5552 Forschung Automatisierte Waffensysteme 27B9ED Technologie Ballistische Waffensysteme 2CE2C2 Technologie Verbessertes Angriffstraining 8C3EE Technologie Boostpack-Training 146C2C Technologie EM-Waffensysteme 2C53B2 Technologie Energie-Waffensysteme 2C59DB Technologie Antriebssysteme 2CE2DE Technologie Raketen-Waffensysteme 2C5558 Technologie Teilchenstrahl-Waffensysteme 2C2C5B Technologie Logistik 143B6B Technologie Fliegen 2CFCAC Technologie Robotik 2C5553 Technologie Sicherheit 2CE2E2 Technologie Schildsysteme 2C2C59 Technologie Raumschiffdesign 2C59DC Technologie Raumschiff-Technik 2AC953 Technologie Zielsteuerungssysteme 2C5559 Technologie

Fraktions-IDs

Damit ihr Kopfgelder loswerden könnt, müsst ihr die IDs der Fraktionen kennen. Nutzt dafür den Befehl „player.paycrimegold 0 0 Fraktions-ID“. Alle Fraktions-IDs entnehmt ihr der folgenden Liste:

Fraktion ID Crimson Fleet 00010B30 Ryujin Industries 0026FDEA United Colonies 0005BD93 Freestar Collective 000638E5

Schiff-IDs

Nutzt den Befehl „player.placeatme (Schiff-ID)“ um das gewünschte Schiff vor euch spawnen zu lassen. Es kann hier allerdings zu Bugs kommen, wobei der Eingang zum Schiff im Boden steckt. Nutzt in so einem Fall den Befehl „tcl“, damit ihr durch Wände gehen könnt. Visiert dann die Eingangsluke von innen oder außen an und nutzt den Befehl „unlock“, um Zugang zu erhalten.

ID Schiffsname Klasse 000F31DB Abyss Trekker C 003A2E83 Achilles A 000F3078 Aegis B 0038D65C Autobahn C 001E0528 Big Rig B 0038239C Bireme B 0038D656 Civshuttle C 0031DF00 Crimson Fleet Ghost A 0031DF60 Crimson Fleet Haunt A 00322BE1 Crimson Fleet Phantom A 002E7461 Discovery A 003A2E11 Dragonfire C 003A2E0B Dullahan C 002CE40B Econohaul A 002E753C Falcon B 0000B730 Frontier A 0021CEAD Galileo A 00147C8D Gladius A 001A7F69 Hammerhead B 000D5575 Hoplite B 0038895D Kfir A 0021C44B Longsword A 001EB556 Mako A 000F2C63 Marathon A 003A2E8F MULE A 000F31C5 Murasame B 00388965 Mustang A 003A2E41 Naginata B 0020C644 Narcissus A 000F3076 Narwhal C 0038234D Orca C 001E052A Pik Up A 0037F546 Privateer B 003A2E3B Pterosaur B 00042372 Rambler A 0033A1C6 Ranger B 0002CC6C Razorleaf A 003A2E6B Responder A 0021CEAB Roanoke B 000F31C7 Shackleton B 000F2DBE Shieldbreaker B 000F2E5B Silent Runner C 000FAFE8 Slipstream B 0036D871 Space OX B 00215E9B Sparrow A 001322D8 Star Eagle A 003A2E35 Star Hawk B 0003CFB2 Star Semi C 00180F18 Sternenblüter Guardian A 000F31E4 Stronghold C 003A2E1D Sunsail B 000423AB Thresher A 00347145 Trade Wagon Train B 003A2E5F Transpo A 001A39A8 Trebuchet A 001E29E5 UC Prison Shuttle A 000F31CE Vagabond A 00001E9F Vanquisher C 0018D3F0 Venture B 0003CF9C Vindicator C 003A2E47 Wagontrain B 000F31D0 Wanderlust B 00038B42 Wanderwell A 000F31C9 War Horse A 0020AFD0 Watchdog A 003A2E71 Wendigo A 0002C88F Zumwalt B

Kräfte-IDs

Über den Befehl „player.addspell Kraft-ID“ könnt ihr euch schnelle alle Kräfte in Starfield freischalten. Alle Kraft-IDs entnehmt ihr der folgenden Liste:

Leere-Form 2C5A53 Supernova 2C5387 Sonnenloser Raum 2C5388 Sonneneruption 2C5A59 Leben spüren 2C5A54 Reaktiver Schild 2BACB6 Präkognition 2C538A Gestaffelte Zeit 2C5A63 Eigene Atmosphäre 2C5389 Teilchenstrahl 2C5A66 Parallel-Ich 2C5A67 Mondform 2C5A4E Lebenskraftentzug 2C538B Innerer Dämon 2C5399 Schwarzes Loch 2BACB7 Gravitionswelle 2C5A62 Gravitationssprint 2C538C Ewige Ernte 2BACB4 Elementarsog 2C5391 Erdverbunden 2BACB5 Frieden des Schöpfers 2C538D Vakuum erzeugen 2C5390 Antigravitationsfeld 2BACBA Alien-Wiederbelebung 2C538F

Merkmal-IDs

Egal ob Traumhaus, Kinderkram oder Heldenverehrung. Mit den folgenden IDs könnt ihr euch alle Merkmale auch noch nach der Charaktererstellung freischalten. Welche die besten Merkmale sind, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.

Merkmal ID Alien-DNA 227FDA Aufgeklärt erzogen 227FD2 Arbeitgeber 227FE0 In den UC geboren 227FD4 Empath 227FD6 Extrovertiert 227FD7 Freestar-Collective-Siedler 227FD5 Gesucht 227FDD Heldenverehrung 227FD9 Introvertiert 227FD8 Kinderkram 227FDE Neon-Straßenratte 227FD3 Schlangenumarmung 227FD0 Terra Firma 227FE1 Traumhaus 227FDF Universell erzogen 227FD1 Weltraum 227FE2

Hintergrund-IDs

Alle IDs für Hintergründe in Starfield. Die besten Hintergründe empfehlen wir euch im verlinkten Guide.

Hintergrund ID Bestienjäger 22EC76 Türsteher 22EC81 Kopfgeldjäger 22EC80 Koch 22EC7F Kampfsanitäter 22EC7E Cyber-Läufer 22EC7D Kybernetiker 22EC7C Diplomat 22EC7B Forscher 22EC79 Datei nicht gefunden 2DFD1A Gangster 22EC78 Heimkehrer 22EC77 Industrieller 22EC7A Fernreisender 22EC75 Pilger 22EC73 Professor 22EC72 Ronin 22EC74 Bildhauer 22EC71 Soldat 22EC70 Weltraum-Schurke 22EC6F Xenobiologe 22EC6E

Forschungsprojekt-IDs

Über den Befehl „completeresearch Forschungsprojekt-ID“ könnt ihr gewünschte Forschungsprojekte auf einen Schlag abschließen. Alle Forschungsprojekt-IDs entnehmt ihr der folgenden Liste:

Forschungsprojekt ID Pharmakologie Leistungsboost 1 389EEF Leistungsboost 2 389EF0 Leistungsboost 3 389EF1 Leistungsboost 4 389EF2 Arzneimittel 1 389EEA Arzneimittel 2 389EEB Arzneimittel 3 389EEC Arzneimittel 4 389EED Innovative Synthese 1 389EF4 Innovative Synthese 2 389EF5 Innovative Synthese 3 389EF6 Gastronomie Erdzeitige Küche 1 389F01 Erdzeitige Küche 2 389F02 Erdzeitige Küche 3 389F03 Erdzeitige Küche 4 389F04 Ausgefallene Rezepte 1 389F05 Ausgefallene Rezepte 2 389F06 Ausgefallene Rezepte 3 389F07 Ausgefallene Rezepte 4 389F08 Getränke-Entwicklung 1 389EFD Getränke-Entwicklung 2 389EFE Getränke-Entwicklung 3 389EFF Getränke-Entwicklung 4 389F00 Cocktailschule 1 389EF9 Cocktailschule 2 389EFA Cocktailschule 3 389EFB Cocktailschule 4 389EFC Außenposten-Entwicklung Fertigung 1 389F11 Fertigung 2 389F12 Fertigung 3 389F13 Ressourcen-Extraktion 1 389F0B Ressourcen-Extraktion 2 389F0C Dekoration 1 100B8A Dekoration 2 100B8B Dekoration 3 100B8C Gartenbau 1 389F09 Gartenbau 2 389F0A Zähmung 1 3E3D4D Zähmung 2 3E3D4E Energieerzeugung 1 389F14 Energieerzeugung 2 389F15 Energieerzeugung 3 389F16 Energieerzeugung 4 389F17 Roboter 1 389F0F Roboter 2 389F10 Außenposten-Verteidigung 1 389F0D Außenposten-Verteidigung 2 389F0E Ausrüstung Helm-Mods 1 178D1B Helm-Mods 2 178D1C Helm-Mods 3 178D1D Anzug-Mods 1 1520B9 Anzug-Mods 2 178D03 Anzug-Mods 3 178D1A Rucksack-Mods 1 C11A5 Rucksack-Mods 2 C11A6 Rucksack-Mods 3 C11A7 Waffen Lauf-Mods 1 389F18 Lauf-Mods 2 389F19 Griff- und Kolben-Mods 1 389F22 Griff- und Kolben-Mods 2 389F23 Griff- und Kolben-Mods 3 389F24 Optik- und Laser-Mods 1 389F1C Optik- und Laser-Mods 2 389F1D Optik- und Laser-Mods 3 389F1E Mündungs-Mods 1 389F27 Mündungs-Mods 2 389F28 Mündungs-Mods 3 389F29 Magazin- und Batterie-Mods 1 380C4D Magazin- und Batterie-Mods 2 389F1A Magazin- und Batterie-Mods 3 389F1B Intern-Mods 1 389F1F Intern-Mods 2 389F20 Intern-Mods 3 389F21 Verschluss-Mods 1 389F25 Verschluss-Mods 2 389F26

