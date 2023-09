Starfield: Die besten Merkmale für euren Charakter

In Starfield wirken sich eure gewählten Merkmale auf das folgende Spielerlebnis aus und gewähren euch einzigartige Vor- und Nachteile. Welche davon sich besonders lohnen, erfahrt ihr hier.

Im Rahmen der Charaktererstellung könnt ihr in Starfield einen Hintergrund und bis zu drei optionale Merkmale wählen. Letztere sorgen für einen spezifischen Vorteil im darauf folgenden Spielerlebnis, ziehen jedoch auch einen Nachteil mit sich. Allerdings lässt sich das Pro und Kontra in einigen Fällen schwer einschätzen, wenn ihr Starfield noch nicht ausgiebig gespielt habt. Aus diesem Grund verraten wir euch in diesem Guide Merkmale, die sich besonders bezahlt machen können.

Die besten Merkmale

Ihr müsst kein Merkmal wählen, um ins Spiel starten zu können. (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr euch im ersten Spieldurchgang befindet und ihr euch unsicher seid, könnt ihr erstmal gar keine Merkmale wählen. Merkmale sind nämlich völlig optional und einige Nachteile können sich mit der Zeit als schwerwiegend herausstellen. Wollt ihr das Risiko aber eingehen, gibt es ein paar Merkmale, die sich lohnen und andere, die vor allem dann interessant für euch sein könnten, wenn ihr gewisse Prioritäten setzt.

Wichtig: Es gibt Merkmale, die einander ausschließen. Wenn ihr extrovertiert seid, könnt ihr beispielsweise nicht gleichzeitig introvertiert sein.

Diese Merkmale können wir empfehlen:

Kinderkram: Mit Kinderkram sind eure Eltern noch am Leben und ihr könnt sie sogar besuchen, was ohne dieses Merkmal schlichtweg unmöglich ist. Ihr könnt mit euren Eltern Gespräche führen und sie verreisen hin und wieder sogar, sodass ihr ihnen in den Städten zufällig über den Weg laufen könntet. Eine weitere Besonderheit: Die visuelle Erscheinung eurer Eltern sollte eurer Spielfigur ähneln. Der Nachteil, der damit einhergeht, ist allerdings nicht zu vernachlässigen. Ihr müsst jede Woche 2% eurer Credits an sie überweisen. Da sich dieser Nachteil im laufenden Spiel aber deaktivieren lässt, ist Kinderkram auf jeden Fall einen Blick wert.

