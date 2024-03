„Alone in the Dark“ Rätsel und Safe-Codes: Alle Lösungen

Um das Geheimnis von Derceto und Jeremys Verschwinden zu lüften, müssen Emily und Edward regelmäßig die Zahnräder zum Rattern bringen. Damit diese nicht zu sehr rauchen, haben wir die Lösungen aller Rätsel und Safe-Codes in „Alone in the Dark“ für euch gefunden.

Anzeige

Rätsel stellen einen fundamentalen Bestandteil in „Alone in the Dark“ dar. Detective Carnby und Emily Hartwood stolpern in dem großen Anwesen immer wieder über Rätsel, die euren Hirnschmalz erfordern.

Ob Flaschen, die in der richtigen Reihenfolge stehen müssen, Safes die darauf warten, geöffnet zu werden, Sternbilder, die vervollständigt werden müssen, oder komplexe Sternzeichen-Mysterien: „Alone in the Dark“ hat sie alle.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Safe-Codes und Rätsel-Lösungen unterteilt in ihrer Art und Reihenfolge.

Anzeige

Alle Safe-Codes in „Alone in the Dark“

Hinter den Stahltüren der Safes finden sich Hinweise, Lagniappes und Schlüssel, die ihr zum Fortschreiten der Handlung benötigt. Oft findet ihr die Codes in den Hinweisen, die euch auf eurem Weg begegnen. Diese können recht offensichtlich sein, verlangen von euch aber auch ab und an um die Ecke zu denken.

Habt ihr einen Safe ausfindig gemacht, findet ihr hier den jeweiligen Code. Beachtet aber, dass ihr die drei Ziffern auch richtig eingebt. Die Schlösser ähneln dem Zifferblatt einer Uhr. Die oberste Zahl ist also die 12 oder XII. Wollt ihr in „Alone in the Dark“ einen Safe öffnen, müsst ihr das Schloss unbedingt immer zuerst gegen den Uhrzeigersinn drehen, gefolgt von mit dem Uhrzeigersinn und dann wieder entgegen.

Anzeige

Pregtz Import Company Safe-Code

Der Safe in dem Importlager befindet sich auf der oberen Ebene der Halle. Oben angekommen, findet ihr neben einer neuen Waffe diesen Hinweis:

Die Lösung liegt im Text.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der untere Abschnitt des Textes ist eure Lösung, doch die deutsche Übersetzung kann in die Irre führen. Schaut euch stattdessen das englische Original an: Left, Right und Hell. Die Anzahl der Wörter gibt euch den Clou: Der Safe-Code in der Pregtz Import Company lautet 4-5-4.

Safe-Code im Büro des Sekretärs

Den Safe des Sekretärs könnt ihr theoretisch schon dann öffnen, sobald ihr Zutritt zum Büro bekommen habt. Da ihr aber, ohne unsere Lösung, den Code dafür natürlich erst später im Spiel findet, öffnet ihr ihn recht spät.

Wir haben in unserem zweiten Spieldurchgang den Safe mit Emily geöffnet, sobald wir in das Büro gehen konnten. Hier bekamen wir ein Lagniappes, welches wir mit Edward nicht gefunden haben. Der Safe musste aber, handlungsbedingt, im späteren Spielverlauf ein zweites Mal geöffnet werden. Zu dem Zeitpunkt fanden wir dann auch den gesuchten Schlüssel im Safe.

Anzeige

Den Hinweis zu dem Safe-Code findet ihr in Cassandras Zimmer, nachdem ihre Sachen beiseite geräumt worden sind. Neben einem Lagniappes findet ihr auf ihrem Koffer „Cassandras letzte Seite“. Der Code für den Safe im Büro des Sekretärs lautet 9-1-3.

Code für den Safe in Raum Nr. 3

Der Code für den Safe in Raum Nr. 3 versteckt sich hinter der Tapete und eurem Inventar.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Raum Nr. 3 bleibt euch lange verwehrt, hält aber umso mehr Schätze für euch bereit. Neben Hinweisen und Lagniappes findet ihr einen weiteren Safe. Geht zu der bestrahlten Wand und reißt die Tapete Stück für Stück ab, um einen Clou für den Code zu erhalten.

Spielt ihr als Edward Carnby, erkennt ihr die Nummer auf der unteren linken Seite wieder. Es ist die Nummer von eurem Detektiv-Ausweis. Die drei Kreuze auf der Wand sind die gesuchten Zahlen für den Safe. Die Lösung des Safe-Codes in Zimmer Nr. 3 lautet also 6-9-2.

Als Emily Hartwood, verändert sich der Safe-Code. Hier ist die Jahreszahl auf ihrem Verlobungsring gesucht. Schaut ihr euch diesen im Inventar an, erfahrt ihr, dass der Code 9-1-8 lautet.

Anzeige

„Alone in the Dark“: Alle Rätsel und ihre Lösungen

An den Rätseln von „Alone in the Dark“ kommt ihr nicht vorbei, denn sie sind für den Verlauf der Geschichte von Bedeutung. Die Lösungen zu allen Rätseln findet ihr im Folgenden.

Die Rätsel in Perosis Zimmer

Perosi ist eine der mysteriösesten Bewohner von Derceto. Die Künstlerin hat in ihrem Schlafzimmer einen der wichtigsten Hinweise und eines der aufwändigsten Rätsel für euch. Das Ziel ist es, die zerbrochene Scheibe in eure Hände wandern zu lassen, welche sich hinter Schloss und Riegel in Perosis Tisch befindet.

Die Fäulnis muss sich durch alle Bilder ziehen.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut zuerst zu der Tür. Rechts daneben seht ihr mehrere Gemälde, welche sich drehen lassen. Damit ihr den ersten Teil des Rätsels entschlüsseln könnt, müsst ihr das zweite, dritte und sechste Bild umdrehen. Auf der Rückseite findet ihr drei Namen:

William Arges

Franklyn Mosig

Nora Keith

Diese Namen sollten euch bekannt vorkommen, wenn ihr euch bereits in Perosis Zimmer umgesehen habt, denn nicht unweit findet ihr ein großes Poster mit den Personen, die als Künstler-Kolonie im Derceto gelebt hat.

Die Namen kommen euch doch bekannt vor!(Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Über den Porträts der Künstler steht eine Nummer, welche euch eurem Ziel näher bringt. Der Reihenfolge der umgedrehten Bilder nach, sowie den Zahlen auf dem Bild ergibt sich der Code 2-9-4. Doch das Schloss an Perosis Tisch ist kein Zahlenschloss.

In dem Buch, welches ihr auf Perosis Bett findet, ist der ausschlaggebende Hinweis: ein Sternzeichenkreis. Netterweise hat sie euch ein paar wenige Zahlen aufgeschrieben. Zählt ihr also die Sternzeichen auf dem Kreis, findet ihr den Code für das Schloss:

2 → Fische

9 → Waage

4 → Stier

Die Künstler der Kolonie haben nämlich oft ein Sternzeichen als Unterschrift verwendet und das Poster sowie das Buch verraten euch, wessen Unterschrift aus welchem Sternzeichen besteht. Und schon habt ihr das Rätsel in Perosis Zimmer gelöst und könnt mit der gefundenen Scherbe direkt zum nächsten spazieren.

Die Astronomische Uhr und die zerbrochenen Scheiben

In Perosis Zimmer habt ihr bereits eine zerbrochene Scheibe gefunden, die ihr in die astronomische Uhr in der Galerie einsetzen könnt. Allerdings fehlen hier zwei Scheiben. Wo ist also das fehlende Stück?

Nachdem ihr die Zwischensequenz hattet, in der ihr in den Wintergarten gehen sollt und sich der Raum plötzlich mit Öl füllt, erhaltet ihr den Bolzenschneider. Diesen bringt ihr raus in den Küchengarten, um die Kette vor dem kleinen Schuppen zu öffnen.

Innen findet ihr einen Teil des Gartenschlauchs. Befestigt diesen am Ende des Schlauchs in der Nähe des kleinen Lochs. Folgt dem Schlauch zurück und ihr findet den Wasserhahn, den ihr nun öffnen müsst. Der Eimer mit der zerbrochenen Scheibe treibt nach oben und in euer Inventar.

Das Sternbild des Stiers ist ein wiederkehrendes Thema in „Alone in the Dark“.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Legt die beiden zerbrochenen Scheiben in die astronomische Uhr ein und ordnet sie wie auf unserem Bild an. Die Uhr ertönt und ihr erhaltet einen neuen Code für den Talisman: 6-4-3.

Das Rätsel von dem Kesselraum und Cassandras Medizin

Der Kesselraum hat, wie auch die astronomische Uhr, ein Feld mit fehlenden zerbrochenen Scherben, die ihr finden müsst. Der Weg dahin ist aber kein kurzer.

Als erstes benötigt ihr das Ventil, welches den heißen Dampf im Kesselraum beseitigt. Das Ventil findet ihr im Weinkeller, nachdem ihr den Schlüssel beim Empfang gefunden habt. Geht nun in den hinteren Teil des Kesselraums und interagiert mit dem sitzenden Mann. Nach der Zwischensequenz findet ihr an seiner Stelle die erste Scherbe.

Die zweite zerbrochene Scherbe findet sich in Cassandras Zimmer. Die Schriftstellerin hat, wie auch Perosi, die Scherbe in einem Tisch hinter einem Sternzeichenschloss versteckt. Um das Rätsel zu lösen, braucht ihr zwei Flaschen Medizin, die ihr richtig anordnen müsst.

Die erste Flasche findet ihr auf Cassandras Schreibtisch in der Mitte des Raums. Die zweite Flasche ist in der Kiste auf Lotties Tisch, welche verschlossen ist. Den Schlüssel für die Medizinkiste findet ihr im großen Salon auf dem kaputten Klavier.

Auch Cassandras Medizin ist von der Fäulnis befallen.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auch hier muss die Fäulnis sich über die Flaschen ziehen. Ordnet die Flaschen wie auf unserem Bild an und ihr erhaltet den Code 2-5-7. Mit einem Blick auf Perosis Buch, findet ihr die passenden Sternzeichen: Fisch, Zwilling, Löwe. Gebt den Code in das Schloss ein und ihr erhaltet die zweite Scherbe.

Zurück im Kesselraum fügt ihr beide Scherben ein und ordnet das Bild richtig an. Ein neuer Code für den Talisman eröffnet euch: 9-7-5. Als Orientierung könnt ihr unser Bild nutzen:

Das Bild soll eine kleine Kirche auf dem Land darstellen.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Teleskop-Rätsel

Zurück aus der Kapelle, könnt ihr Jeremys Koffer in seinem Zimmer öffnen. Ihr findet hier die Barlow-Linse, welche ihr im kleinen Salon auf das Teleskop setzen müsst.

Blickt durch das Teleskop und justiert die Schärfe, bis ihr das Sternbild vom Stier klar und deutlich erkennt. Sobald ihr euch umdreht, findet ihr euch in einem veränderten Salon mit einem weiteren Bilderrätsel wieder. Ordnet die Platten erneut so an, dass das Sternbild des Stiers entsteht. Der neue Talisman-Code lautet 9-4-1.

Rätsel des Sarkophags von dem Schattenmann

Euer Treffen mit Jeremy war mehr als nur einleuchtend. Auf der Bühne findet ihr den Sarkophag, den der Schattenmann bei seinen Auftritten verwendet hat. Damit ihr in den nächsten Bereich fortschreiten könnt, müsst ihr den richtigen Code für den Talisman ermitteln.

Ein Blick auf den Boden gibt euch einen Tipp für den Code. Die Scheibe zeigt euch die Sternzeichen Zwilling, Jungfrau und Fisch. Ableiten könnt ihr davon die Zahlen 5-8-2, doch das ist nicht der richtige Code.

Stellt euch die Scheibe wie den Talisman mit drei Ringen vor. Ganz außen, also der große Ring, steht das Sternzeichen Fisch (2). Gefolgt vom inneren Ring mit Zwilling (5) und dem kleinen mit dem Sternzeichen Jungfrau (8). Der Code lautet: 2-5-8.

Ein kleiner Hinweis liegt auf dem Boden …(Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dercetos Bauplanrätsel

Hinweis: Dieses Rätsel lässt sich nur mit Emily lösen.

Derceto hat in seinem Keller ein wichtiges Geheimnis begraben, welches ihr nur mit Emily finden könnt. Nachdem ihr aus dem Schützengraben entkommen seid, und die Zwischensequenz mit ihrem Verlobten beendet ist, findet ihr die zwei Einmauerungspläne in dem Raum mit dem Stromkasten.

Ihr müsst die einzelnen Blätter mit den jeweiligen Räumen richtig rum drehen und auf den darunter liegenden Plan anpassen. In dem dunklen Keller kann das schnell schwer werden. Wir haben die Lösung für euch:

Der Bauplan für den Keller von Derceto muss wieder zusammengeflickt werden.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Graces Bilderrätsel

Hinweis: Dieses Rätsel lässt sich nur mit Edward lösen.

Grace hat mit der Maske aus Pappmaché schon bewiesen, dass sie eine kreative Ader hat. Es ist also nur passend, dass das Rätsel in ihrem Zimmer mit ihren Zeichnungen zu tun hat.

Doch von den neun Bildern fehlt eines. Das fehlende Bild findet ihr in dem Lüftungsschacht in MacCarfys Zimmer. Um aber das Gitter von dem Schacht zu bekommen, braucht ihr keinen Schraubenzieher, sondern nur die Picayune-Münze. Diese findet ihr im Safe von Raum Nr. 3.

Grace zeigt erneut ihre kreative Ader.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr die neunte Zeichnung auf den Boden gelegt, müsst ihr noch die richtige Position finden. Glück im Unglück, denn die Fäulnis hat sich auch in Graces Zimmer ausgebreitet und ihre Spuren hinterlassen. Die jüngste Bewohnerin von Derceto hat diese dann einfach in ihre Zeichnungen integriert.

Legt die Bilder so hin, dass die „Wurzeln“ der Fäulnis mit denen auf den Zeichnungen übereinstimmen. Damit ihr es einfach habt, könnt ihr euch an unserem Bild orientieren.

Talisman-Rätsel in Dr. Grays Wohnung

Zum Ende hin von „Alone in the Dark“ findet ihr euren Weg in Dr. Grays Wohnung. In seinem Schlafzimmer angekommen, findet ihr eine Abbildung des Talismans, eingebrannt im Teppich.

Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr euren Talisman richtig ausrichten.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr den Schrank in Dr. Grays Schlafzimmer geöffnet (den Schlüssel findet ihr in dem kleinen Ankleidezimmer im Flur der Wohnung), klirrt es aus dem Büro. Die Uhr ist kaputt und euer Talisman passt perfekt hinein. Allerdings gibt es keinen spezifischen Code für euch.

Stattdessen müsst ihr euren Talisman so ausrichten, wie es die Darstellung im Schlafzimmer anzeigt. Dreht dafür alle Kreise des Talismans auf null. Habt ihr das getan, öffnet sich das Portal im Kleiderschrank.

Das Grusel-Quiz: Erkennst du diese Horror-Games an nur einem Screenshot?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.