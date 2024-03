Starker Auftakt bei Steam: Open-World-Abenteuer rast die Charts empor

In den Steam-Charts findet sich gerade ein interessanter Genre-Mix wieder, der auf Erkundung und anspruchsvolle Fahrten durch den Schlamm setzt. Simulationselemente fordern dann noch euer strategisches Geschick heraus.

Steam Facts

Expeditions: A MudRunner Game ist ein Spin-Off des Klassikers Snowrunner

Durch die Steam-Charts brettert gerade das Spin-Off des Offroad-Simulations-Klassikers Snowrunner. Gemeint ist damit eine Spielereihe, in der ihr große Laster oder Geländewagen durch Eis und Schlamm manövrieren müsst, um an die entsprechenden Ziele zu gelangen. Es sind also keine Rennspiele, sondern eher Truck-Simulationen in wunderschöner Natur, die eure Manövrierfähigkeit auf einem Dark-Souls-Schwierigkeitsgrad herausfordern.

Anzeige

Expeditions: A MudRunner Game ist gerade erst am 5. März erschienen und zum Release direkt auf den 9. Platz der Steam-Charts geschossen (Quelle: Steam-Bestseller). Die Wertungen auf Steam sind momentan jedoch nur ausgeglichen – in den Kritiken gehen die Meinungen stark auseinander.

Interesse? Schaut in den Trailer:

Expeditions: A MudRunner Game – Launch Trailer

Expeditions: A MudRunner Game Saber Interactive

Expeditions kann den Glanz von Snowrunner nicht ganz erreichen

Die meisten negativen Nutzer-Reviews ziehen hier einen direkten Vergleich zu Snowrunner, mit dem Expeditions nicht mithalten kann. Viele andere Spieler preisen Expeditions jedoch als entspanntes Offroad-Adventure an und als nettes Spin-Off, das Snowrunner-Fans nicht verpassen sollten. Wenn etwas kritisiert wird, dann sind es technische Probleme und einige nicht-intuitive Designentscheidungen, die von Entwickler Saber Interactive aber womöglich noch behoben werden.

Anzeige

Falls ihr die Snowrunner-Serie nicht kennt, euch die Konzepte von spannenden Fahrten durch unwegsames Gelände und einer detaillierten Truck-Simulation aber gefallen, solltet ihr eventuell mit dem besten Spiel der Serie beginnen – Snowrunner (auf Steam ansehen). Wollt ihr dagegen noch mehr Snowrunner-ähnliche Spiele oder findet die Natur in Expeditions einfach hübscher, dann könnte es sich lohnen, noch die nächsten Updates abzuwarten.

Anzeige

So oder so bekommt ihr für den Kauf dieser Games jede Menge Spielzeit. Expeditions: A MudRunner Game soll euch über 100 Stunden abverlangen, wenn ihr die Kampagne durchspielen wollt. Bei SnowRunner dürft ihr euch auf 200 Stunden Spielzeit einstellen, wenn ihr es mit 100 Prozent abschließen möchtet. Expeditions: A MudRunner Game ist am 5. März 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC und für die Nintendo Switch erschienen.