Top bewertet: Düsteres Steam-RPG erobert mit Release die Charts

Klammheimlich ist auf Steam ein düsteres Fantasy-RPG erschienen, mit 11 bit studios als Publisher. In den sehr positiven Bewertungen auf Steam wird es bereits mit dem Überraschungshit Disco Elysium verglichen.

Neu auf Steam: The Thaumaturge startet zu Beginn durch

Das düstere Entscheidungs-Rollenspiel The Thaumaturge ist praktisch klammheimlich auf Steam erschienen, soll aber eine echte Perle in Sachen Story und richtig bösen Entscheidungen sein. Mit den sehr positiven Wertungen auf Steam scheinen das die Fans genauso zu sehen – und in den Bestseller-Charts ist es immerhin bis auf Platz 17 geklettert (Quelle: Steam-Charts).

The Thaumaturge wird von 11 bit studios herausgegeben (Frostpunk, This War of Mine) und entführt euch in das alternative Warschau des 20. Jahrhunderts, wo mystische Wesen durch die Gassen ziehen. Ihr übernehmt die Rolle von Wiktor Szulski, einem Thaumaturgen, der jene Geschöpfe nicht nur sehen, sondern auch zähmen und ergründen kann. Allerdings suchen ihn ebenso seine eigenen Dämonen heim.

Ihr mochtet Disco Elysium (bei Steam ansehen)? Dann solltet ihr mindestens in den Trailer zu The Thaumaturge reinschauen:

The Thaumaturge: Launch-Trailer

The Thaumaturge

The Thaumaturge ist ein isometrisches Rollenspiel mit fiesen Entscheidungen

Mit The Thaumaturge erwartet euch kein Action-Knaller, sondern ein Story-RPG mit moralischen Dilemmas, dunklen Dämonen und einer ordentlichen Prise Gesellschaftskritik. Aus der isometrischen Perspektive erkundet ihr ein alternatives Warschau, das von Russland beherrscht und unterdrückt wird. Ihr könnt tatsächlich böse Entscheidungen treffen und eure Kräfte in einem strategischen Kampfsystem unter Beweis stellen, das einige Fans an die Persona-Reihe erinnert. Nach und nach werdet ihr den Hauptcharakter Wiktor entwickeln und könnt über sein Schicksal bestimmen – im Guten wie auch im Bösen.

The Thaumaturge ist am 4. März für PC, PS5 und Xbox Series erschienen.

