Darum kommen RPG-Fans an Dragon’s Dogma 2 dieses Jahr nicht vorbei

Rollenspielfans kommen in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Mit Dragon's Dogma 2 steht 12 Jahre nach dem Original ein weiteres Schwergewicht in den Startlöchern. Ich konnte den Nachfolger für drei Stunden anspielen und kann schon jetzt versichern, dass sich das Warten gelohnt hat.

Bereits im vergangenen Jahr durfte ich Dragon's Dogma 2 für einige Stunden anspielen und konnte gar nicht genug bekommen. Umso erfreulicher also, dass Capcom mich zu einer weiteren Session eingeladen hat. Diesmal durfte ich mir einen Ausschnitt aus der Mitte des Spiels ansehen. Mein Charakter und der Rest der Party waren bereits auf Level 20 und dementsprechend gut ausgestattet.

Vor meinen Augen befand sich ein großes Tor zum nächsten Spielabschnitt, einem weitreichenden Wüstengebiet. Ohne Passierschein blieb mir der Weg allerdings versperrt. Glück im Unglück: Tatsächlich hatte ich einen gültigen Passierschein dabei, allerdings galt dieser ausdrücklich und ausschließlich für Biestren, die neue spielbare Rasse in Dragon's Dogma 2.

Da mein Charakter kein Biestren ist, darf er das Tor nicht passieren, Eine andere Lösung muss her. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In guter alter Rollenspielmanier gibt es eine ganze Handvoll Möglichkeiten, das Tor zu passieren. An die Hand genommen werde ich von dem Spiel dafür allerdings nicht. Auf der Suche nach einer Lösung erkundete ich also zunächst das umliegende Dorf, in dem auch prompt meine Hilfe gebraucht wird.

Neue Maßstäbe für Begleiter und Nebenquests

Ein Junge aus dem Dorf wird vermisst, seine letzte Spur führt zu einem Wolfsrudel. Doch wo genau sich dieses versteckt, lässt sich nur erahnen. Statt mich auf einen dicken Questmarker auf der Karte verlassen zu können, muss ich die Welt also selbständig absuchen, oder aber mich auf die Erfahrung meiner Vasallenbegleiter verlassen. Da jeder Vasall, der mir im Spiel begegnet, von einem echten Spieler erschaffen wurde, ist es gut möglich einen Vasallen anzuheuern, der die jeweilige Quests bereits absolviert hat. Ist das der Fall, zeigt mit der Begleiter geradewegs den Weg zum Ziel.

Eine tolle Mechanik die dazu einlädt, Vasallen regelmäßig zu tauschen, statt sich auf die immer gleiche Gruppe zu spezialisieren. Anheuern könnt ihr die Vasallen übrigens nicht mehr nur an einem sogenannten Riftstein (wie noch im Vorgänger), stattdessen können sie euch auch einfach in der Spielwelt als NPC begegnen. Dadurch bleibt der Spielfluss wunderbar organisch und dynamisch, ohne permanent in die Stadt zurückkehren zu müssen.

Dem neuen Begleiter sei Dank ist der verschwundene Knabe also bald gefunden, das Wolfsrudel besiegt und die Quest gelöst. Es hätte aber auch ganz anders kommen können: Wer die Nebenquest ignoriert und stattdessen der Hauptquest folgt, braucht sich nicht wundern, wenn irgendwann nur noch die angeknabberten Überreste des Jungen geborgen werden können. Die Zeit läuft in Dragon's Dogma 2 erbarmungslos weiter, Quests können daher auch einfach unerledigt scheitern. Dadurch fühlt sich jede Quest im Spiel tatsächlich wichtig und dringend an, statt lediglich den Quest-Log vollzumüllen.

Bosskämpfe warten in der Open World

Letztendlich habe auch ich es auf die andere Seite des versperrten Tors geschafft. Wie genau, das überlasse ich eurem Erkundungsdrang, insgesamt sind mir aber mindestens vier unterschiedliche Lösungen bekannt. Von dort folgte ich einem Weg bis in eine Wüstenstadt und von dort schließlich bis zur Küste.

Dort erwartete mich schließlich das Highlight meiner Session, der Kampf gegen einen riesigen Greifvogel. Da das Ungetüm gleich über mehrere Lebensbalken verfügte, war schnell klar: Hier erwartet mich ein harter Bosskampf. Meine erfahrene Level-20-Gruppe nahm also Schwert, Bogen und Zauberstab in die Hand und gab ihr Bestes.

Wie in Monster Hunter World warten auch in Dragon's Dogma 2 gewaltige Bosskämpfe auf euch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Während ich zu Beginn meiner Session eine Klasse namens Mystische Klinge testen konnte – eine neue Mischung aus Magie und Speerkampf in Dragon's Dogma 2 – bestritt ich den Kampf gegen den Greifvogel als Magiebogenschütze, ein absoluter Fan-Favorit aus dem Vorgänger. Fernkampf war in diesem Fall die absolut richtige Wahl, um das Tier mit meiner Mischung aus Kältepfeilen und feurigen Geschossen aus der Luft zu holen.

Meinen Vasallen fiel der Kampf hingegen deutlich schwerer, mehrmals im Kampf musste ich meine Begleiter wiederbeleben. Die Zeit dafür ist begrenzt, sodass ich gut zehn Minuten später vom gewonnenen Kampf mit einem Begleiter weniger in die Stadt zurückkehren musste. Glücklicherweise wartet am Riftstein und in der Spielwelt jede Menge Ersatz, damit das Abenteuer weitergehen kann.

Weitergehen wird es offiziell übrigens am 22. März 2024. Dann erscheint Dragon's Dogma 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellen könnt ihr das Spiel bereits jetzt schon und nach meiner letzten Session bin ich optimistisch, dass das fertige Spie den hohen Erwartungen gerecht werden wird.