Dragon’s Dogma 2: Kostenloser Charakter-Editor auf Steam macht Albträume wahr

In Kürze erscheint Dragon’s Dogma 2 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Wer es nicht mehr abwarten kann, darf sich schon im Charakter-Editor austoben und das haben viele Spieler bereits getan. Von stattlichen Helden über bekannte Gesichter bis zu echten Albträumen ist alles dabei.

Am 22. März erscheint mit Dragon’s Dogma 2 der von vielen Fans langersehnte Nachfolger eines mittlerweile Rollenspiel-Klassikers aus dem Hause Capcom. Um die Wartezeit zu verkürzen, dürft ihr bereits euren Charakter mit samt einem Vasallen, so heißen die NPC-Begleiter in Dragon’s Dogma, erstellen.

Während viele Spieler beim klassischen Rollenspiel-Helden oder auch bei Nachbildungen bekannter Charakter aus Spielen, Filmen und Serien bleiben, gibt es andere, die ziemlich wilde Kreationen hervorbringen.

Dragon’s Dogma 2: Alle Infos zum Charakter-Editor

Ihr könne den Charakter-Editor bereits kostenlos auf der Plattform eurer Wahl herunterladen. Ihr könnt bis zu fünf Charaktere mit Hauptvasall erstellen. Folgende Plattformen stehen zur Auswahl:

Wichtig: Ohne PlayStation-Plus-Abo kostet euch der Charakter-Editor im PS Store 0,25 Euro.

Der Editor selbst bietet eine Vielzahl an detaillierten Einstellungsoptionen. Ob Haarfarbe, Armlänge oder die Krümmung der Wirbelsäule – ihr könnt so ziemlich jeden Zentimeter eures Charakters selbst anpassen.

Die vielen Möglichkeiten sorgen letztlich dafür, dass neben den schicken Helden auch der Stoff für Albträume von den kreativen Spielern erstellt wird. Auf Steam nutzten den Charakter-Editor am Wochenende über 9.000 Nutzer gleichzeitig. (Quelle: SteamDB).

Dragon's Dogma 2 - Action Trailer | PS5

Dragon’s Dogma 2: Community-Kreationen

Starten wir mit der Kategorie „Frankensteins Monster“, ihr ahnt, was euch hier erwartet. Kreaturen, die eher einem Horrorspiel entsprungen sind. So wie dieses putzige Kerlchen:

Spieler von The Elder Scrolls: Oblivion erinnern sich bestimmt gut an ihn:

Fans vom Anime Fullmetal Alchemist erinnern sich leider auch gut an sie:

Winni-Puh habt ihr sicher anders in Erinnerung:

Wie hoch wohl die Schnittmenge bei Spielern von Dragon’s Dogma 2 und „Swifties“ ist?

Nach diesen schockierenden Bildern haben wir für euch zum Runterkommen noch ein paar Gameplay-Eindrücke aus erster Hand zu Dragon’s Dogma 2:

