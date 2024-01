Wie Skyrim: 17 Open-World-RPGs, die euch 2024 vom Hocker reißen wollen

© Bildquelle: Focus Entertainment 13 / 18

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Falls es euch nach einem Spiel verlangt, das The Witcher 3 ähnelt, so solltet ihr ein Auge auf Banishers: The Ghosts of New Eden werfen. In dem Third-Person-Fantasy-RPG spielt ihr das Geisterjäger-Paar Antea und Red, die Menschen vor Geistern und anderen Unwesen beschützen. Ihr müsst Aufträge zur Geisterverbannung annehmen und eine düstere Welt erkunden, während die beiden außerdem eine Heilung für Antea suchen.

Entwickler Don't Nod verspricht eine mitreißende Liebesgeschichte sowie ein Rollenspiel voller Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Banishers: The Ghosts of New Eden soll am 13. Februar 2024 erscheinen.

Schaut in den Trailer zum Spiel:

Banishers: The Ghosts of New Eden – Gameplay-Trailer | PS5