Star Wars – Battlefront Classic Collection: Cheats für PC und Konsole

Das sind die Cheats für PC und Konsole, die ihr sucht! Star Wars: Battlefront Classic Collection übernimmt alle Funktionen der Klassiker und damit funktionieren auch die Cheat Codes für unendlich Munition, Unbesiegbarkeit oder zum Freischalten aller Missionen.

Das müsst ihr über Cheats in der Classic Collection von Star Wars: Battlefront wissen

In der Classic Collection sind Star Wars: Battlefront und Star Wars: Battlefront 2 enthalten. Auf der Konsole gebt ihr Cheats per Tasteneingabe im Menü ein, auf dem PC funktioniert das über ein Textfeld.

Anzeige

Schließt ihr allerdings einen Controller an den Rechner an, könnt ihr am PC auch die Tasteneingaben für die Konsolen nutzen. Nachfolgend findet ihr alle Cheats für Battlefront 1 und Battlefront 2.

Hinweis: Die Cheats funktionieren ausschließlich in Offline-Modi und im Die Cheatsfunktionieren ausschließlich in Offline-Modi und im lokalen Koop (Splitscreen) . Spielt ihr online, könnt ihr euch keine offiziellen Vorteile verschaffen.

Anzeige

Star Wars – Battlefront 1 Classic: Cheats für alle Missionen und Ewoks

Für Teil 1 der legendären Shooter-Reihe gibt es nur zwei Cheats, dafür ein ziemlich lustiger und ein sehr nützlicher Code. Erstellt ein neues Profil nach Spielstart und nennt es „Jub Jub“. Startet ihr nun eine Schlacht, schrumpfen alle Einheiten auf Ewok-Größe – wie putzig!

Wollt ihr alle Missionen freischalten, wählt ihr den Einzelspieler-Modus und eine beliebige Ära aus. Dort, wo ihr anschließend einen Planeten auswählen müsst, gebt ihr nun folgende Codes ein:

PS4 und PS5 : Viereck, Dreieck, Viereck und Dreieck

: Viereck, Dreieck, Viereck und Dreieck Xbox One und Xbox Series X/S : X, Y, X und Y

: X, Y, X und Y Nintendo Switch: Y, X, Y und X

Anzeige

Mithilfe der Cheats verschafft ihr euch Zugang zu allen Kampagnen-Missionen in Star Wars: Battlefront Classic Collection. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Star Wars – Battlefront 2 Classic: God Mode, unendlich Munition und kein HUD

Im Nachfolger von Battlefront, der übrigens 2005 erschien, gibt es ein paar mehr Cheats. Bei korrekter Eingabe eines Codes ertönt ein Signalton. Ihr könnt einen Cheat sogar rückgängig machen, indem ihr das Spiel pausiert und ihn erneut eingebt. Die nachfolgenden Cheats für Battlefront 2 – Classic Collection gebt ihr über das Steuerkreuz am Controller ein:

Unbesiegbarkeit : Hoch, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, links, hoch, hoch, hoch, links, rechts

: Hoch, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, links, hoch, hoch, hoch, links, rechts Unendlich Munition : Hoch, runter, links, runter, runter, links, runter, runter, links, runter, runter, runter, links, rechts

: Hoch, runter, links, runter, runter, links, runter, runter, links, runter, runter, runter, links, rechts HUD deaktivieren : Hoch, hoch, hoch, hoch, links, hoch, hoch, runter, links, runter, hoch, hoch, links, rechts

: Hoch, hoch, hoch, hoch, links, hoch, hoch, runter, links, runter, hoch, hoch, links, rechts Verlangsamte Soundeffekte : Hoch, hoch, hoch, links, hoch, runter, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, links, hoch, runter, runter, links

: Hoch, hoch, hoch, links, hoch, runter, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, links, hoch, runter, runter, links Charaktere in niedriger Auflösung : Runter, runter, runter, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, runter, runter links, hoch, hoch, hoch, links, rechts

: Runter, runter, runter, hoch, hoch, links, runter, runter, runter, runter, runter links, hoch, hoch, hoch, links, rechts Party-Soundeffekte : Hoch, runter, links, runter, links, rechts

: Hoch, runter, links, runter, links, rechts Optische Comiceffekte: Hoch, runter, links, runter, links, rechts

Anzeige

Cheats für PC, wenn ihr keinen Controller nutzt

Am PC müsst ihr die Codes für Star Wars: Battlefront 2 etwas anders eingeben, wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt. Klickt dafür auf „Schnelleinstieg“ (engl. Instant Action) und hovert mit der Maus über das Battlefront-Logo. Nach kurzer Zeit erscheint ein Textfeld, in das ihr folgende Cheats eingebt: