Steam-Desaster für Star Wars: Neues Spiele-Bundle implodiert zum Release

Vom großen Hype in die bodenlose Enttäuschung: Die Star Wars Battlefront Classic Collection hat einen üblen Sinkflug auf Steam hingelegt. Die Community zerreißt das Bundle wegen zahlreicher Probleme in der Luft.

Wenige Tage vor dem Release war die Vorfreude auf die Star Wars Battlefront Classic Collection quasi greifbar – doch kurz darauf kam dann das schlimme Erwachen. Auf Steam erleidet die Sammlung mit den beliebten Star-Wars-Shootern eine bitterböse Bruchlandung und fährt desaströse Kritiken ein.

Steam-Community straft Star Wars Battlefront Classic Collection ab

Die Star Wars Classic Collection beinhaltet die Klassiker Battlefront und Battlefront 2 – doch statt Freude an den alten Shootern zu bereiten, sorgt das Bundle derzeit nur für Frust. Vor allem die Online-Funktionalität der Spiele ließ direkt zum Release am 14. März 2024 in so ziemlich jeder Hinsicht zu wünschen übrig, die Server boten keine freien Plätze und viele Spieler kritisierten eine allgemein lieblose Umsetzung. Obwohl die Collection im Vergleich zu den Originalen nun die Dateigröße verachtfacht hat, vermissen viele Rezensenten merkliche Verbesserungen.

Entwickler Aspyr hat daraufhin eine knappe Mitteilung veröffentlicht und sich für den katastrophalen Zustand zum Launch entschuldigt. Das Team arbeite daran, die Netzwerkstabilität zu verbessern. Ob dies in näherer Zukunft gelingt und die Community besänftigt, bleibt abzuwarten. (Quelle: Aspyr)

Schaut euch hier den Trailer zu Star Wars Battlefront Classic Collection an:

Star Wars: Battlefront Classic Collection – Launch Trailer | PS5 & PS4

Auf Steam dümpelt die Star Wars Collection in der Konsequenz aktuell nach über 4.000 abgegebenen Stimmen mit einer äußerst negativen Wertung in den Abgründen der PC-Plattform. (bei Steam ansehen).

Steam-Sale: Star-Wars-Spiele massiv reduziert

Zum Glück habt ihr auf Steam derzeit die Qual der Wahl, wenn ihr nach einem neuen Spiel sucht. Im Spring Sale sind diverse Hochkaräter stark im Preis reduziert, unter anderem auch einige Star-Wars-Spiele. Zum Beispiel gibt es sowohl Star Wars Jedi: Survivor und Star Wars Jedi: Fallen Order momentan deutlich günstiger zu haben. (Quelle: Steam)

Ein kontroverser Sci-Fi-Shooter aus dem letzten Jahr ist momentan ebenfalls stark auf Steam reduziert:

