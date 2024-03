Großer Hype auf Steam: Auf diese Star-Wars-Legende warten alle

In wenigen Stunden erscheint auf Steam eine Star-Wars-Legende, die es über Vorbestellungen jetzt auch in die Bestseller-Charts geschafft hat. Mit einem Rabatt von 10 Prozent lohnt sich der Kauf für Fans allemal.

Star Wars: Battlefront 2 Facts

Star Wars: Battlefront Classic Collection räumt die Steam-Charts auf

Die legendären Battlefront-Shooter aus dem Star-Wars-Universum könnt ihr sehr bald in einem umfangreichen Gesamtpaket auf Steam kaufen. Die Classic Collection umfasst Star Wars: Battlefront (Classic) sowie Star Wars: Battlefront 2 und bietet zudem noch einige Bonusinhalte wie zusätzliche Karten und einen erweiterten Hero-Assault-Modus, den ihr ab jetzt auf allen Maps spielen könnt (die Collection auf Steam ansehen).

Auf Steam ist die Collection schon vor Release heiß begehrt: Allein mithilfe der Vorbestellungen konnte sich die Sammlung auf den elften Platz der Bestseller kämpfen (Quelle: Steam-Charts). Star Wars: Battlefront Classic Collection ist bis zum Release am 14. März noch mit einem Rabatt von 10 Prozent zu haben und kostet gerade 30,73 Euro.

Seht euch den epischen Trailer bei uns an!

Star Wars: Battlefront Classic Collection – Launch Trailer | PS5 & PS4

Warum ist Star Wars: Battlefront Classic noch heute so beliebt?

Wenn ihr keine Fans seid, fragt ihr euch vielleicht, warum Spieler aus aller Welt ganze 30 Euro für Spiele ausgeben, die bis zu 20 Jahre alt sind. Der eine Grund liegt natürlich auf der Hand: Nostalgie. Doch falls ihr kein Problem mit einer Retro-Grafik habt, bieten Battlefront Classic und Battlefront 2 auch mehr Maps als etwa das 2017 erschienene Star Wars: Battlefront.

Ihr könnt in diesen zwei Spielen nahezu alle wichtigen Schauplätze der Filme besuchen, in den bekannten Schlachten kämpfen und sogar Planeten wie Mygeeto, der nur wenige Sekunden in Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith gezeigt wurde, betreten. Auf Reddit bemerkt ein Fan der älteren Battlefront-Spiele außerdem, dass die Klassen hier tatsächlich etwas bedeuten würden und das Kampf-Gameplay einfach besser sei (Quelle: Reddit).

In Star Wars: Battlefront Classic Collection könnt ihr offline die strategischen Kampagnen durchqueren oder online gegen andere Spieler kämpfen. Das Spiel erscheint am 14. März für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und sogar für die Nintendo Switch.

