95 % positiv auf Steam: Deutscher Strategie-Hit wird Topseller

Auf Steam startet gerade ein ungewöhnlich entspanntes Strategiespiel durch, bei dem ihr einfach nicht mehr aufhören könnt, neue Runden zu beginnen. Mit 95 Prozent „äußerst positiven“ Wertungen feiert das Spiel mit Release direkt einen oberen Platz in den Bestsellern.

Backpack Battles klingt nicht nach viel – macht aber wahnsinnig Spaß

Die Spieler auf Steam sind sich einig: Backpack Battles ist so gut, dass man einfach nicht mehr aufhören kann zu spielen. Der Strategie-Auto-Battler ist leicht zu verstehen, aber gar nicht so leicht zu meistern. Mit 95 Prozent „äußerst positiven“ Wertungen auf Steam überzeugt die Early-Access-Version auf voller Linie. Es hat sogar bis auf den fünften Platz der Steam-Bestseller gereicht, direkt unter Dragon’s Dogma 2 (Quelle: Steam-Charts).

Schaut in den Teaser zu Backpack Battles:

Backpack Battles: Early-Access-Trailer

So funktioniert Backpack Battles: Auto-Battler? Irgendwie Mobile-Game-Optik? Backpack Battles sieht auf den ersten Blick nicht wie der nächste Steam-Hit aus, doch die Steam-Community spricht eine andere Sprache. Das Prinzip im Spiel ist nämlich nicht nur außergewöhnlich, sondern macht auch hungrig nach mehr: In PvP-Matches kämpft ihr mit dem Inhalt eures mittelalterlichen Leinenrucksacks gegen andere Spieler, und das automatisch. Nach jedem Match besucht ihr einen Shop, in dem ihr euch neu ausrüstet.

Hinter den zahllosen Items wie neue Rucksackerweiterungen, Schwerter, Edelsteine, Gemüse und sogar Fabeltiere stecken jedoch komplexe Mechaniken. Nicht nur könnt ihr Items fusionieren, auch getrennt haben viele von ihnen Einfluss auf andere Gegenstände. Was ihr ausrüstet, ist also genauso wichtig wie der Ort, an dem ihr es verstaut. Und das ist nur der Anfang jener strategischen Überlegungen, die ihr euch machen müsst.

Überzeugt euch selbst mit der kostenlosen Demo

Falls ihr euch immer noch nichts unter Backpack Battler vorstellen könnt, probiert doch einfach die kostenlose Demo aus (auf Steam ansehen). Nach ein paar schnellen Matches habt ihr die Grundlagen verstanden – und könnt überlegen, ob euch das Spiel die momentanen 11,69 Euro wert ist. Backpack Battles ist am 8. März in der Early-Access-Version auf Steam erschienen.