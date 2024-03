Steam liefert ab: Für Valve geht's nur aufwärts

Wer PC-Spiele zocken will, kommt an Steam einfach nicht vorbei. Die Online-Vertriebsplattform von Valve ist dabei genauso beliebt wie erfolgreich. Jetzt ist der Rekord an gleichzeitigen Nutzern erneut gebrochen worden.

Originalmeldung vom 04.03.2024:

Steam bricht erneut eigenen Rekord

Der Erfolg von Steam ist nicht zu stoppen. Seit Jahren knackt die PC-Plattform einen Nutzerrekord nach dem nächsten. Auf der eigenen Website gibt Steam an, dass der neue Höchststand von 34.608.389 Nutzern am 3. März 2024 erreicht wurde. Die externe Website SteamDB geht sogar von 34.649.583 gleichzeitigen Nutzern aus, von denen 11.146.564 Nutzer gerade in einem der unzähligen Spiele auf der Plattform unterwegs waren. Den bisherigen Rekord von 33.675.229 gleichzeitigen Nutzern konnte Steam am 7. Januar 2024 aufstellen.

Es ist schwer zu sagen, welchem Spiel Steam diesen neuen Nutzerrekord zu verdanken hat. Hier findet ihr die aktuelle Top 10 zusammen mit den Spielerzahlen der letzten 24 Stunden (Quelle: Steam):

Counter-Strike 2 – 1.497.245 Spieler

Dota 2 – 727.309 Spieler

Helldivers 2 – 431.621 Spieler

PUBG: Battlegrounds – 638.250 Spieler

Wallpaper Engine – 116.890 Spieler

Apex Legends – 454.900 Spieler

Naraka: Bladepoint – 290.359 Spieler

Palworld – 256.556 Spieler

Grand Theft Auto 5 – 163.291 Spieler

Last Epoch – 226.324 Spieler

PlayStation-Game startet auf Steam voll durch

In der Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele finden sich einige alte Bekannte wieder. Counter-Strike und PUBG: Battlegrounds haben fast immer einen Platz in den Charts für sich reserviert. Allerdings sind auch auch brandneue Aufsteiger wie Palworld und Helldivers 2 vertreten. Letzterer wurde sogar vom PlayStation-Hersteller Sony veröffentlicht. Der unglaubliche Erfolg des Shooters könnte jetzt dazu führen, dass noch mehr PS5-Hits auch auf dem PC landen – also auch gute Nachrichten für Steam-Spieler.

