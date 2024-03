Steam-Tipp für Strategie-Fans: Fantasy-Aufbau-Hit stark reduziert

Der düstere Fantasy-Aufbau-Hit Against the Storm hat sich zu einem echten Fan-Liebling auf Steam entwickelt – und jetzt könnt ihr euch das gefeierte Strategie-Spiel mit einem satten Rabatt auf der PC-Plattform schnappen.

Nach etwas über einem Jahr in der Early-Access-Phase ist der Fantasy-Städtebauer Against the Storm von Entwickler Eremite Games und Publisher Hooded Horse seit dem 8. Dezember 2023 endlich offiziell auf Steam verfügbar. Die positiven Eindrücke aus der Early-Access-Phase setzen sich seitdem auch bei dem fertigen Spiel nahtlos fort.

Against the Storm: Aufbau-Strategie-Hit begeistert Steam-Spieler

In Against the Storm wartet eine düstere Fantasy-Welt auf euch, in der es für euch vor Gefahren nur so wimmelt. Ihr müsst in die Wildnis aufbrechen, um dort verschiedene Siedlungen aufzubauen, die zueinander in Kontakt stehen. Eure Dörfer und Städte müssen unterschiedlichen Fantasy-Kreaturen eine Heimat bieten, die ebenso wie ihr ums Überleben kämpfen. Falls ihr in der Wildnis einmal scheitern solltet, könnt ihr durch das Roguelite-Spielprinzip eure gewonnenen Upgrades und Ressourcen mitnehmen, um es aufs Neue zu probieren.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Against the Storm an:

Against the Storm: 1.0 Launch Trailer

Auf Steam könnte der Ruf von Against the Storm kaum besser sein – das strategische Aufbau-Spiel hat bereits über 20.000 Bewertungen und steht bei einer äußerst positiven Wertung. 95 Prozent der Spieler geben dem Game einen Daumen nach oben. Bis zum 14. März könnt ihr euch den neuen Städtebau-Hit jetzt mit einem satten 35-Prozent-Rabatt sichern. Aktuell kostet Against the Storm auf Steam nur 19,49 Euro statt 29,99 Euro (auf Steam ansehen).

Against the Storm Eremite Games

Steam-Charts: Fantasy-Städtebau-Spiel kehrt in die Bestseller zurück

Zwar reicht es für Against the Storm aktuell noch nicht ganz für die Top 10 in den Steam-Charts, dafür zählt es in der Bestseller-Liste immer noch zu den bestbewerteten Games. Von den äußerst positiv bewerteten Spielen landet tatsächlich nur Baldur’s Gate 3 in den Charts weiter oben. (Quelle: Steam)

Eine brandneue Fußball-Simulation legt bei den Steam-Bestsellern aktuell einen starken Start hin:

