Comeback bei Steam: Strategie-Hit arbeitet sich zurück in die Charts

10 Jahre nach dem ursprünglichen Release kann sich der Strategie-Liebling Europa Universalis 4 wieder in den Steam-Charts beweisen. Eine neue Erweiterung katapultiert das Spiel in die Bestseller-Liste.

Steam Facts

Das Strategie-Highlight Europa Universalis 4 ist ursprünglich am 13. August 2013 erschienen – 10 Jahre später ist es aber plötzlich wieder ein Bestseller auf Steam. Grund dafür ist vermutlich die brandneue Erweiterung Europa Universalis 4: King of Kings, die sich direkt hinter dem Basis-Spiel in den Top 10 der Steam-Charts einreiht.

Europa Universalis 4 ist neuer Steam-Bestseller

In Europa Universalis 4 bekommt ihr die Chance, vier Jahrhunderte lang über eine Nation zu herrschen und euren Einflussraum stetig auszuweiten. Das Strategie-Spiel setzt auf historische Genauigkeit und komplexes Gameplay, das euch mit spannenden Ereignissen wie Eroberungen, Bürgerkriegen und Reformationen herausfordert. Ihr könnt eine von hunderten Nationen vor der Renaissance auswählen und bis ins Revolutionszeitalter führen.

Schaut euch hier den Trailer zu Europa Universalis 4 an:

Europa Universalis IV - 8th Anniversary Trailer

Die Europa-Universalis-Reihe zählt auf Steam zu den beliebtesten Strategie-Franchises. Auch Europa Universalis 4 hat bei über 80.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung auf der Plattform. Die am 6. November 2023 erschienene Erweiterung King of Kings wurde bislang ebenfalls mit Wohlwollen aufgenommen und hat eine größtenteils positive Wertung. Auf Steam könnt ihr euch das Basis-Spiel noch bis zum 13. November für nur 11,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen – das Add-On kostet 14,99 Euro.

Europa Universalis IV Paradox Development Studio

Steam-Charts: Strategie-Hit feiert Bestseller-Comeback

Europa Universalis 4 steigt nach zehn Jahren auf Platz 8 der Bestseller-Liste auf Steam ein und befindet sich in den Top 10 mit Größen wie Counter-Strike 2, Football Manager 2024 und Call of Duty in schillernder Gesellschaft. Europa Universalis 4: King of Kings lässt sich da ebenfalls nicht lumpen und schnappt sich den neunten Platz, was dem beachtlichen Comeback der Strategie-Reihe die Krone aufsetzt.

Noch mehr Lust auf Strategie bei Steam? Ein kostenloses Sci-Fi-Highlight macht gerade auf sich aufmerksam:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.