Steam-Höhenflug: Hardcore-Survival-Hit fegt Konkurrenz zur Seite

Ein Open-World-Survival-Game auf Steam schießt plötzlich die Topseller-Liste empor. Grund dafür ist eine brandneue Erweiterung. Den Trailer für DayZ Frostline könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Zombie-Survival-Game zurück in den Steam-Charts

DayZ ist ein echtes Steam-Urgestein. Die Early-Access-Version erschien im Dezember 2013 und selbst der vollständige Release ist jetzt schon fast sechs Jahre her. Trotzdem haben die PC-Spieler immer noch Lust auf Zombie-Survival. DayZ führt aktuell die Liste der Steam-Topseller an (Quelle: Steam).

Grund für den explosiven Steam-Erfolg ist die neu erschienene Frostline-Erweiterung. Während das Hauptspiel auf dem ersten Platz der PC-Charts thront, sitzt der DLC direkt darunter. Selbst der Dauerbrenner Counter-Strike 2 kann da nicht mithalten.

Frostline bringt eine komplett neue Karte, das schneebedeckte Archipel Sakhal. Ihr müsst darauf achten, euch warmzuhalten, während ihr Tiere jagt und in der Zombie-Apokalypse nach Ausrüstung sucht.

Apropos Zombies: Die Infizierten werden auf der Steam-Produktseite von Frostline nur ein einziges Mal erwähnt. Entwickler Bohemia Interactive scheint ganz genau zu wissen, dass die Umgebung und andere Spieler in DayZ viel gefährlicher sind als ein paar schlurfende Untote.

DayZ kostet auf Steam 38,98 Euro (auf Steam ansehen). Für die Frostline-Erweiterung fallen dank Einführungsangebot aktuell nur 24,29 Euro anstelle von 26,99 Euro an. Der Rabatt gilt noch bis zum 29. Oktober.

Der Zombie-Survival-Hit DayZ führt die PC-Charts auf Steam an. (© Bohemia Interactive/ Valve)

Das sagen die Steam-Spieler zur Erweiterung

Die PC-Spieler auf Steam sind mit der neuen DayZ-Erweiterung größtenteils zufrieden. Aktuell fallen 78 Prozent der Reviews positiv aus. Es wurden allerdings auch nur 162 Wertungen abgegeben.

Ein Blick in die Reviews zeigt Freude über das neue Gebiet und die neuen Herausforderungen. Selbst positive Reviews berichten allerdings über Abstürze und Serverprobleme. Wenn ihr euch auch in die Apokalypse stürzen wollt, solltet ihr also besser erste Patches abwarten.