Star Wars – Battlefront Classic: Gibt es Crossplay und Splitscreen?

Mit Star Wars: Battlefront Classic Collection kehren zwei der beliebtesten Spiele der frühen 2000er zurück. In all der Euphorie stellen sich nun viele die Frage, ob es Crossplay zwischen verschiedenen Plattformen gibt oder wie es mit Splitscreen aussieht. Hier findet ihr alle Antworten.

Gibt es Crossplay zwischen PC und Konsole oder PlayStation und Xbox?

Eine kurze und enttäuschende Antwort: Nein, leider gibt es kein Crossplay zwischen PC und Konsolen oder PlayStation und Xbox – eine vergebene Chance! Immerhin ist es euch möglich, Crossplay zwischen Konsolen-Generationen zu nutzen. Auch „Cross Gen“-Crossplay genannt.

Was bedeutet das genau? Spielt ihr auf der PS5, könnt ihr mit einem Freund auf der PS4 zusammen spielen. Selbiges gilt auch für Spieler an der Xbox Series X/S und Xbox One. So dürften die Online-Schlachten mit bis zu 64 Spielern auch mächtig Spaß machen. Besitzer einer Nintendo Switch zocken nur mit Spielern ihrer Plattform zusammen.

Alle Möglichkeiten für Splitscreen in Star Wars: Battlefront Classic Collection

Erinnerungen an frühere Tage werden wach, wenn es um einen Splitscreen-Modus in Star Wars: Battlefront geht. Da alle Funktionen der klassischen Games übernommen wurden, gibt es auch in der Classic Collection eine Möglichkeit auf Splitscreen.

Splitscreen gibt es in der Classic Collection mit leichten Einschränkungen. (Bildquelle: PlayStation / YouTube)

Offline könnt ihr an einer Konsole zu zweit gegen Bots spielen. Wollt ihr euch in Online-Schlachten von der Couch aus mit Freunden zusammen werfen, gibt es leider erneut schlechte Neuigkeiten: Eine Funktion für Online-Splitscreen gibt es nicht.

Immerhin ist es möglich, die Kampagne zu zweit über Splitscreen zu zocken. Das war früher schon per „Drop in, Drop out“ möglich, also kann sich ein zweiter Spieler per Knopfdruck anschließen und später das Spiel wieder verlassen.

Schade, dass nützliche Komfortfunktionen oder ein simples Crossplay zwischen PC und Konsole nicht nachträglich implementiert wurden. Ob ihr den erhöhten Preis für die Classic Collection trotzdem ausgeben wollt, liegt natürlich an euch. Immerhin könnt ihr offline zusammen spielen und wahre Klassiker neu erleben.