Neue Hoffnung für Star-Wars-Film: Disney kann weitermachen – dank der Konkurrenz

Das Star-Wars-Projekt Rogue Squadron wurde bereit 2020 angekündigt, aber zwischendurch auf Eis gelegt. Das Aus für Wonder Woman 3 gibt Regisseurin Patty Jenkins nun die Möglichkeit, wieder am Kinofilm zu arbeiten.

Im Jahr 2020 wurde mit Star Wars: Rogue Squadron ein Kinofilm um die berühmte Fliegerstaffel aus dem Star-Wars-Universum angekündigt. Zwei Jahre später nahm Disney das Projekt von Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman) aus dem Release-Kalender, obwohl der Film mit dem 20. Dezember 2023 sogar ein konkretes Datum hatte. Jenkins verriet nun, dass Rogue Squadron wieder in Arbeit sei.

Star Wars: Rogue Squadron – Arbeiten an Kinofilm wieder aufgenommen

Im Podacast Talking Pictures erklärte Jenkins, dass sie Rogue Squadron einzig aus zeitlichen Gründen verlassen musste. Überschneidungen gab es offenbar mit der Produktion von Wonder Woman 3. Da DC aktuell aber nicht weiter am Superheldenfilm mit Gal Gadot arbeitet, hat Jenkins wieder Zeit für Disney. Im Podcast sagte sie zum aktuellen Stand (via Techradar):

Als ich Star Wars verlassen habe, um Wonder Woman 3 zu machen, dachte ich, dass ich (danach) zu Star Wars zurückkehre. Also haben wir dafür einen Vertrag geschlossen (...). Als das (Wonder Woman 3) nicht geklappt hat, sind Lucasfilm und ich wieder aufeinander zugegangen und haben gemeint: Oh, wir müssen das noch durchziehen . Das war kurz vor dem (großen Hollywood-Streik 2023). Jetzt bin ich meinen Entwurf für Star Wars schuldig und wir werden sehen, was daraus wird. (…) Ich bin wieder an Rogue Squadron dran.

Wie geht es jetzt weiter? Ein definitives „Ja“ für einen Kinostart ist das noch nicht, allerdings hat Patty Jenkins wieder angefangen, ihren Star-Wars-Film zu entwickeln. Es ist unklar, wie viel vom alten Konzept benutzt wird oder ob sie auch das Drehbuch schreiben wird. Dennoch hat der Film wohl eine zweite Chance bekommen.

Worum soll es in Rogue Squadron gehen?

Bei der Rogue Squadron handelt es sich eigentlich um eine von Luke Skywalker gegründete Jägerstaffel. Im Film soll es sich jedoch um eine neue Generation von Piloten drehen. Das offizielle Logo lässt allerdings den Schluss zu, dass der Film nicht während der Original-Trilogie spielt. Der abgebildete X-Wing passt eher zu den Modellen, die das erste Mal in Episode 7 auftauchen.

Im Hinblick auf Kinostarts sieht es bei Star Wars zurzeit dürftig aus. Im Jahr 2026 soll der Film um The Mandalorian und Grogu erscheinen, danach steht wahrscheinlich der Solo-Film zu Rey Skywalker von Daisy Ridley an.