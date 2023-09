Glup Shitto: Wer ist diese Star-Wars-Figur?

In Online-Diskussionen über die Star-Wars-Reihe ist immer wieder die Rede von dem Charakter „Glup Shitto“. Wer ist das und in welchem Film oder in welcher Serie kommt er vor?

Während der Casual-Star-Wars-Gucker höchstens mit Namen wie Darth Vader, Luke Skywalker und eventuell noch mit Jar Jar Binks etwas anfangen kann, gibt es für Hardcore-Fans Hunderte bis Tausende von Namen aus dem Universum. Schließlich findet man im offiziellen Kanon oder in Fanfiction zu fast jeder Nebenfigur eine Hintergrundgeschichte. „Glup Shitto“ könnte vom Klang her der Name einer Figur aus dem Star-Wars-Universum sein, tatsächlich steckt aber ein witziges Meme dahinter.

Glup Shitto: Das steckt hinter der Star-Wars-Figut

Es handelt sich um einen Fantasie-Namen, den die Online-Community als Ergebnis von Fan-Reaktionen auf diverse Trailer zu neuen Star-Wars-Inhalten erfunden hat. Der Name fällt immer dann, wenn Hardcore-Fans in einer Ankündigung zu einer neuen Star-Wars-Produktion einen (oft unbekannten) Charakter aus früheren Filmen oder Serien entdecken.

Glup Shitto greift dabei die teils merkwürdige Namensgebung von Star-Wars-Charakteren auf. Neben Figuren mit (halbwegs) normalen Vor- und Nachnamen wie Luke Skywalker und Han Solo gibt es dort schließlich auch Charaktere, die Sio Bibble., Elan Sleazebaggano, Jek Porkins und Bib Fortuna heißen. Auf den ersten Blick passt Glup also in diese Reihe, erst nach dem zweiten Lesen erkennt man möglicherweise, was dahintersteckt.

Das ist Glup Shitto

Das erste Mal wurde Glup Shitto erwähnt, nachdem die „The Mandalorian“-Serie veröffentlicht wurde (Quelle: Tumblr). Dort haben sich Star-Wars-Ultras über die Rückkehr einiger (Neben)-Charaktere aus den Animations-Serien „The Clone Wars“ und „Rebels“ gefreut, während sich der Nutzer gombjabbar darüber lustig gemacht hat:

„every time a new Star War movie or show is announced all the fans are like “OMG Glup Shitto is back 😭😭😭“

Bevor „Grogu“ als Name für „Baby Yoda“ bekanntgegeben wurde, haben einige Nutzer in den sozialen Medien auch diesen Namen für den Charakter gewählt.

Die Bezeichnung macht sich also vor allem über die Star-Wars-Fans lustig, die zu jedem noch so kleinen Charakter eine Hintergrundgeschichte kennen und sich darüber freuen, wenn diese Randfiguren plötzlich in einer neuen Star-Wars-Produktion auftreten während der gewöhnliche Serien- oder Filmzuschauer nichts mit den Charakteren anfangen können. Inzwischen taucht „Glup Shitto“ nicht nur bei der Science-Fiction-Reihe auf, sondern bei verschiedenen anderen Serien, Filmen, Comics und mehr.

