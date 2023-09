DC in Trümmern: Bahnt sich der nächste Flop an?

Das DC Extended Universe musste in den letzten Jahren große finanzielle Verluste einstecken. Nun liegt die Hoffnung einzig und allein auf Aquaman and the Lost Kingdom. Doch auch dort sieht es nach aktuellen Erkenntnissen nicht sehr rosig aus.

Testvorführungen überzeugen nicht: Der nächste Flop für DC?

Angeblich sollen Testvorführungen zu Aquaman and the Lost Kingdom bereits vor Monaten einem ausgewählten Publikum gezeigt worden sein. Dieses zeigte sich allerdings wenig begeistert und es sollen eine Reihe von Nachdrehs nötig gewesen sein, um dem letzten Film des DC Extended Universe einen halbwegs würdevollen Abschluss zu ermöglichen. Laut Reporter Jeff Sneider wurde der Film von Regisseur Jeff Wan bei dieser Testvorführung als furchtbar betitelt.

Das Statement dazu seht ihr hier:

„Ich habe gehört, es ist schrecklich und darum wird Momoa zukünftig Lobo sein. Das können sie aber noch nicht sagen, denn ansonsten wird es eine Niete … und DC hofft, noch eine weitere Milliarde aus den Kinokassen zu wringen. Der erste Film war auch schrecklich, also ist das keine große Überraschung.“ „Es gibt einen Grund, wieso ich Fragen zu Aquaman and the Lost Kingdom vermieden habe, aber da @ViewerAnon es angebracht hat: Es macht mir keinen Spaß, ihm Recht geben zu müssen und euch zu erzählen, dass die Testvorführungen nicht gut gelaufen sind. Ich hoffe wirklich, dass Wan den Film bis Dezember noch fixt.“

Aquaman 2: Warner scheint keine Hoffnung zu sehen

Da Warner laut Gerüchten bereits jetzt mit keinem großen Erfolg rechnet, halten sie das Marketing für den Film offenbar so gering wie möglich (Quelle: screengeek.net). Nichtsdestotrotz ist inzwischen immerhin ein Teaser erschienen und ein erster Trailer wird ebenfalls demnächst präsentiert.

Den Teaser seht ihr hier:

Aquaman and the Lost Kingdom | Teaser

Während potenzielle Blockbuster wie Dune 2 oder der neue Herr-der-Ringe-Film von Warner bereits auf 2024 verschoben wurden, ist der Release von Aquaman 2 bislang noch immer auf den 20. Dezember 2023 datiert. Offenbar möchte Warner endlich damit abschließen und das DC Extended Universe so schnell wie möglich hinter sich lassen.

Neben DC breitet sich auch im Marvel-Universum ein wenig Verwirrung um eine gewisse Serie aus, deren Titel andauernd wechselt:

