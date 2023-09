Verwirrung bei Marvel: MCU-Serie bekommt schon wieder einen neuen Namen

Es ist keine Seltenheit, dass englischsprachige Filme oder Serien in Deutschland neue Namen oder zumindest reißerische Untertitel bekommen. Doch im Falle einer bestimmten Marvel-Serie hapert es bereits am Originaltitel, was bei einigen Fans zu Verwirrung führt.

Agatha – und weiter?

Aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks sieht es für einige Produktionen nach wie vor eher düster aus. Es muss mit monate- oder sogar jahrelangen Verzögerungen ersehnter Filme und Serien gerechnet werden. Davon betroffen ist unter anderem auch Marvels neue Serie rund um Agatha Harkness. Im Moment ist ein Release Ende 2024 geplant, doch das ist nicht das einzige Thema, das noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Seit 2022 durchläuft das Projekt jährlich eine Reihe an Namensänderungen. Der ursprüngliche Titel im Jahr 2021 lautete „Agatha: Heart of Harkness“. 2022 entschied man sich dazu, den Untertitel lieber in „Coven of Chaos“ umzubenennen, doch auch damit war Marvel offenbar nicht lange zufrieden. Erst vor einigen Tagen ist die erneute Änderung zu „Darkhold Diaries“ erfolgt.

Marvel verstrickt sich in eigenem Universum

Doch allem Anschein nach wird auch dieser Titel der Serie nicht gerecht. So zumindest geht es aus dem Post eines Twitter-Users namens „CanWeGetSomeToast“ hervor, der bemängelt, dass besagtes Tagebuch gar nichts in der Serie zu suchen haben kann, da es im letzten Doctor-Strange-Film bereits zerstört worden ist. Laut ihm würde Coven of Chaos viel besser passen.

Den entsprechenden Post seht ihr hier:

Kennt sich Marvel allmählich im eigenen Universum nicht mehr aus? Zugegeben, selbst als eingefleischter Fan kann es manchmal verwirrend sein zu erkennen, wo sich der Epos gerade befindet. Die Serie um Agatha Harkness soll sich im Übrigen in Phase 5 abspielen.

Es bleibt also abzuwarten, ob Marvel sich noch einmal den Kopf über einen weiteren potentiellen Titel zerbrechen wird. Bis Ende 2024 haben sie ja auf jeden Fall Zeit und die Möglichkeit, dass der Release aufgrund des Hollywood-Streiks noch einmal verschoben wird, ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Wusstet ihr eigentlich, dass Marvel beinahe alle Filmrechte an Sony verkauft und es das MCU in der heutigen Form daher vielleicht nie gegeben hätte? Mehr dazu lest ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.