Avengers zum Spottpreis? Sony rettete Marvel vor fatalem Fehler

Die heutige Kinolandschaft kann man sich ohne Marvel gar nicht mehr ausmalen. Dabei wäre es um ein Haar nie dazu gekommen, denn Marvel überlegte in den Neunzigern, all seine Filmrechte zu verkaufen.

Kurz vor der Pleite: Marvel brauchte dringend Geld

Marvel ist nicht immer der große Film-Gigant gewesen, den er heute darstellt. Lange Zeit ging es der Firma ziemlich mies. In den Neunzigern stand das Unternehmen kurz vor dem Bankrott. Die Inhaber des damaligen Comic-Verlags, der Marvel mal ausschließlich war, kamen schließlich auf die rettende Idee: Die Filmrechte verkaufen!

Sie kontaktierten den damals bei Sony beschäftigten Filmproduzenten Yair Landau und unterbreiteten ihm ein Angebot: Er könnte sich die Rechte an allen Marvel-Figuren sichern, die nicht bereits bei Fox lagenund mit ihnen anstellen, was immer er möchte.

Sony: „Außer für Spider-Man interessiert sich doch niemand für irgendwen“

Doch Sony hatte bei Weitem kein Interesse an allen Figuren. Der ausgehandelte Deal sah vor, dass Sony unverzüglich 25 Millionen US-Dollar an Marvel überweist und dadurch für 25 Filme freie Hand über alle Figuren bekäme, die sie möchten. Landau besprach diesen Deal mit der Chefetage und bekam prompt eine Abfuhr. Er solle nur die Rechte an Spider-Man einholen, sagte man ihm, da sich für andere Figuren sowieso niemand interessiere.

Landau fand schon damals harte Worte für die Verantwortlichen und dachte sich, dass in der Chefetage „nur Idioten sitzen müssen“, wenn sie diese Chance ablehnten. All das erläuterte er in einem kürzlichen Podcast mit dem Wall Street Journal. (Quelle: wsj.com)

Marvel war über diese Abweisung ziemlich wütend, aber ließ sich schließlich auf den Deal ein, für 10 Millionen US-Dollar und 5 Prozent Gewinnbeteiligung die Rechte an Spider-Man an Sony zu verkaufen. Doch genau das war auch Marvels großes Glück gewesen. Hätten sie sämtliche Rechte an Sony abgetreten, wären Filme wie die Avengers vielleicht niemals zustande gekommen.

Sony ärgert sich vermutlich bis heute darüber, damals nicht die Rechte an allen Figuren gekauft zu haben, doch zumindest mit Spider-Man verdienen sich die Japaner immer noch eine goldene Nase. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass Marvel jemals irgendwelche Rechte verkaufen wird, aber man soll ja niemals nie sagen.

