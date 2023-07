In Hollywood wird gestreikt und zwar gleich mehrfach. Das bleibt nicht ohne Folgen. Film-Gigant Warner Bros. spielt bereits mit dem Gedanken Dune 2 auf das nächste Jahr zu verschieben. Auch anderen Kinofilmen könnte ein ähnliches Schicksal blühen.

Hollywood-Streik könnte erste Konsequenzen haben

Die Traumfabrik steckt in der Krise. Seit mehreren Wochen streiken Hollywoods Drehbuchautoren und inzwischen haben sich auch zahlreiche Schauspieler dem Protest angeschlossen. Die treibende Kraft hinter dem Doppel-Streik ist die Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), eine einflussreiche Gewerkschaft.

In dem nachfolgenden Artikel erfahrt ihr mehr zum Streik:

Der momentane Stillstand hat natürlich massive Auswirkungen auf so ziemlich alle Bereiche in Hollywood. Kein Wunder also, dass nun erste Berichte die Runde machen, dass große Studios darüber nachdenken diverse Filme auf das kommende Jahr zu verschieben. Ganz konkret geht es dabei um Warner Bros., die laut Variety in Betracht ziehen, den Release von Dune 2 auf 2024 zu verlegen:

Auch die für dieses Jahr geplanten Veröffentlichungen von Aquaman and the Lost Kingdom und das Remake von Die Farbe Lila stehen wohl auf der Kippe und könnten ebenfalls erst nächstes Jahr erscheinen. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, denn noch ist kein Ende der Streiks in Sicht.

Für einen Film könnte der Streik sogar positiv sein

Da Dune 2 aktuell der meist erwartete Film des Jahres ist, wäre eine Verschiebung auf 2024 ein schwerer Schlag für Filmfans. Derzeit ist die Veröffentlichung aber noch für den 2. November 2023 in Deutschland geplant.

Eine mögliche Verschiebung von Aquaman 2 wird dagegen von vielen Fans sogar begrüßt. Laut diversen Insidern verläuft die Produktion des Comic-Blockbusters reichlich chaotisch. Etwas mehr Zeit könnte der Fortsetzung also nicht schaden.

