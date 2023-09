Marvel ohne Disney+: Diese Serie könnt ihr kostenlos und legal auf YouTube gucken

Obwohl Disneys hauseigener Streamings-Dienst bereits über drei Jahre besteht, strauchelt das Abo-Geschäft und deckt noch immer die Kosten nicht. Nun möchte Disney mit kostenlosen Angeboten den Anreiz erhöhen.

Ich bin Groot: Erste Staffel kostenlos auf YouTube verfügbar

Einer der wohl beliebtesten Charaktere des Marvel Cinematic Universe ist zweifellos der sprechende Baum Groot. In Guardians of the Galaxy hat er viele Fans gewonnen, daher verwundert es nicht, dass Disney auf die Idee gekommen ist, ihm früher oder später eine eigene Serie zu verpassen.

In der animierten Kurzfilmreihe aus dem Hause Disney begleitet der Zuschauer Baby Groot und seine Freunde auf dem Weg erwachsen zu werden. Zeitlich ist die erste Staffel in Phase Vier des MCU angesiedelt und die zweite Staffel in Phase Fünf. Inhaltlich richtet sich die Serie eher an das jüngere Publikum.

Im Zuge der Vermarktung der Serie hat Disney sich nun dazu entschieden, die komplette erste Staffel kostenlos auf YouTube zur Verfügung zu stellen, allerdings lediglich in Englisch. Um die zweite Staffel sehen zu können, beziehungsweise die deutsche Ausgabe der beiden Staffeln, benötigt ihr weiterhin ein Disney+-Abo.

Auch andere Disney+-Serien werden kostenlos angeboten

Neben der ersten Staffel von Ich bin Groot lässt sich auf dem offiziellen Marvel-HQ-Kanal zum Beispiel die LEGO-Marvel-Avengers-Reihe finden. Diese ist zwar auch nur auf Englisch verfügbar, dafür aber komplett kostenlos. Disney bietet somit Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern einige Marvel-Serien zeigen zu können, ohne ein Abo abschließen zu müssen.

Ob dieses kulante Angebot wirklich dazu beiträgt, mehr Leute zu einem Disney+-Abo anzuspornen, wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesen Serien nichts falsch machen. Im Falle von Ich bin Groot sind die Folgen auch nur wenige Minuten lang, sodass ihr diese auch entspannt zwischendurch schauen könnt.

