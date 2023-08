Grenze überschritten: „7 vs Wild“-Kandidat noch vor Showstart rausgeschmissen

Eigentlich freuen sich alle Fans auf die dritte Staffel von 7 vs. Wild. Aber es gibt eine brisante Neuigkeit, die das Warten auf die neuesten Abenteuer in der kanadischen Wildnis ein wenig trübt.

Die Show, bei der Zweierteams in der rauen Umgebung 14 Tage lang ihr Überleben meistern müssen, wird in dieser Staffel ohne den Abenteurer Andreas Kieling stattfinden. Obwohl er nach British Columbia gereist war und eigentlich mit Joey Kelly antreten sollte, wurde er noch vor den Dreharbeiten von den Machern der Sendung ausgeschlossen.

Vorfall mit Ann-Kathrin Bendixen

Auf Instagram veröffentlichten die Verantwortlichen der Show eine Stellungnahme zum Rauswurf: „Nach einem Zwischenfall zwischen Ann-Kathrin Bendixen (bekannt als Affe auf Bike) und Andreas Kieling in Kanada haben wir entschieden, dass Andreas nicht in der neuen Staffel von 7 vs Wild auftreten wird. Es gab eine Grenzüberschreitung, die für uns inakzeptabel war.“

Jan Lange, der ohnehin als Ersatzmann nach Kanada gekommen war, sprang kurzerhand für Kieling ein und wurde Joey Kellys neuer Teampartner.

Ann-Kathrin Bendixen äußerte sich auf ihrem Account ebenfalls kurz und knapp: „Es gab einen Vorfall mit Andreas, der für mich eine unangenehme Grenzüberschreitung darstellte.“ Die genauen Umstände blieben jedoch im Dunkeln, auch wenn sie hinzufügte, dass Kieling sich bei ihr entschuldigt habe und sie das Thema für sich abschließe.

Reaktionen und weitere Entwicklungen

Kieling selbst hat bisher den Ball flach gehalten und sich nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Auf eine Anfrage von t-online gab es bisher auch keine Reaktion. Bleibt abzuwarten, ob und wie er sich zu dem Vorfall positioniert.

Dieser Text erschien ursprünglich bei t-online.de. Er wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und redaktionell überprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.

