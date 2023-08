YouTube testet gerade einen neuen Countdown-Timer. Dieser wird angezeigt, wenn Nutzer einen Werbeblocker verwenden. Ihnen wird maximal 60 Sekunden gegeben, um die Blockierung selbst aufzuheben. Andernfalls wird die Video-Wiedergabe nicht fortgeführt.

YouTube bedrängt Nutzer mit Werbeblockern

Schon seit einiger Zeit geht YouTube mit verschiedenen Maßnahmen gegen Nutzer der Plattform vor, die einen Werbeblocker verwenden. Zuletzt machte ein Experiment die Runde, bei dem Nutzer nur noch drei Videos anschauen dürfen, bevor die weitere Wiedergabe verweigert wird. Jetzt testet YouTube eine verschärfte Variante dieser Warnung.

Testweise hat YouTube einen neuen Countdown-Timer eingeführt, der im Anti-Werbeblocker-Pop-up in der oberen rechten Ecke zu finden ist. Er soll zwischen 30 und 60 Sekunden laufen und so anscheinend Zeitdruck auf Nutzer ausüben. Bevor der Countdown abgelaufen ist, sollen Nutzer ihren Werbeblocker ausschalten. Falls sie das nicht machen, lassen sich keine weiteren YouTube-Videos mehr abspielen (Quelle: Search Engine Land).

In dem Pop-up listet YouTube mehrere Möglichkeiten auf, um wie gewohnt Videos schauen zu können. Nutzer können ihren Werbeblocker so konfigurieren, dass YouTube-Werbung weiter angezeigt wird (Whitelisting). Alternativ kann der Ad-Blocker auch ganz deaktiviert werden. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit, zum Bezahl-Abo YouTube Premium zu wechseln. Hier fallen monatlich 11,99 Euro an, Studierende zahlen 6,99 Euro.

YouTube: Werbung ist für Betrieb notwendig

Im Pop-up erklärt die Plattform, dass Werbung notwendig sei, um „YouTube Milliarden Nutzern kostenlos“ zur Verfügung zu stellen. In einem früheren Statement erklärte ein Sprecher, dass die Verwendung von Werbeblockern gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen würde. Die weitere Wiedergabe von Videos zu unterbinden würde nur dann geschehen, wenn „Zuschauer wiederholte Aufforderungen, Werbung auf YouTube zuzulassen, ignorieren“.

