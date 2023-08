Mit dem Amazon-Echo-Lautsprecher kann man nicht nur über den hauseigenen „Music Unlimited“ Songs streamen, sondern auch über Drittanbieter-Dienste. Wie sieht es aus, wenn man Tidal mit Alexa nutzen möchte?

Tidal Facts

Auf der Webseite von Tidal gibt es zwar eine Anleitung, die genau beschreibt, wie man Tidal mit Alexa verbindet, allerdings gibt es ein großes Problem, das sich aus darunter aufgeführten „Häufig gestellten Fragen“ ergibt. So erfährt man hier, dass Tidal „nur in den USA auf Alexa verfügbar“ ist. Deutsche Nutzer können den HiFI-Streaming-Dienst aber mit einem Umweg über den Amazon-Echo-Lautsprecher wiedergeben.

Tidal über Amazon Echo hören? Das geht

Für das Musik-Streaming von Tidal via Alexa nutzt ihr nicht den Skill aus dem Amazon-App-Store. Stattdessen nehmt ihr den Umweg über die Musikwiedergabe auf dem Smartphone. Per Bluetooth kann das mobile Abspielgerät dann mit dem Alexa-Lautsprecher verbunden werden, damit die Songs aus der Tidal-Bibliothek darüber wiedergegeben werden. Geht dafür so vor:

Versetzt das Smartphone in den Kopplungsmodus. Sagt den Sprachbefehl „Alexa, koppeln!“. Alexa bestätigt und gibt an, dass der Lautsprecher Pairing-bereit ist. Ruft das Bluetooth-Menü am Smartphone auf. Wartet kurz, bis die verfügbaren Geräte in der Nähe aufgelistet werden. Hier sollte der Amazon-Echo-Lautsprecher auftauchen. Wählt den Eintrag aus. Alexa sollte eine entsprechende Antwort geben, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Danach wird der Ton vom Smartphone über den Amazon-Echo-Lautsprecher wiedergegeben. Öffnet also Tidal und spielt die gewünschten Songs ab. Wollt ihr den Sound wieder über den Smartphone-Lautsprecher hören, sprecht den Befehl „Alexa, trennen!“.

Amazon Echo: Die besten Einsteiger-Tipps für Alexa – TECH.tipp Abonniere uns

auf YouTube

Tidal mit Alexa über Amazon Echo anhören

Dieser Weg klappt sowohl mit dem kostenpflichtigen Premium-Account als auch mit der Gratis-Option von Tidal. Wollt ihr überprüfen, was das HiFi-Plus-Abonnement taugt, könnt ihr Tidal 30 Tage lang gratis testen. So könnt ihr auch überprüfen, ob euch der Umweg über die Bluetooth-Wiedergabe auf dem Echo-Lautsprecher bequem genug ist oder ob ihr einen Streamnig-Dienst benötigt, der direkt einen Alexa-Skill anbietet. An anderer Stelle erklären wir, welche Optionen es zur Musikwiedergabe auf dem Amazon-Echo-Lautsprecher gibt:

Weitere Tipps zu Tidal:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.