Der Musik-Streamingdienst Tidal bietet über 80 Millionen Songs und standardmäßig eine HiFi-Option für Audiophile und Musikenthusiasten. Mit dem normalen HiFi-Abo, Familien-Sparpreisen und Studenten-Optionen muss sich Tidal aber auch nicht vor der Konkurrenz verstecken. Was die verschiedenen Abos von Tidal kosten und was sie bieten, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Tidal Facts

Tidal: Musik-Streaming mit HiFi-Qualität

Wer zu Hause ordentliches Audio-Equipment aufgestellt hat, möchte dieses auch mit möglichst verlustfreier Musik beliefern. Wer mit der Qualität von Spotify, Deezer & Co. nicht zufrieden ist, sollte seine Augen auf Tidal richten. Der Musik-Streamingdienst bietet in all seinen Abos verlustfreie HiFi-Audioqualität im FLAC-Format.

Mit 16-Bit (44,1 kHz) ist der Musik-Stream somit mit der unkomprimierten CD-Qualität zu vergleichen. Das „HiFi Plus“-Abo bietet mit „Master Quality Audio“ sogar noch höhere Audioqualität, die bis zu maximal 24-Bit (192 kHz) liefern kann.

Natürlich kostet dies auch einen entsprechenden Aufpreis. Aber auch wenn ihr nur eine Alternative zu den anderen Musik-Streamingdiensten sucht, bietet Tidal bei besserer Audioqualität mit den normalen HiFi-Mitgliedschaften Abos im gleichen Preis-Leistungs-Verhältnis wie die Konkurrenz.

Tidal – Kosten & Abos im Überblick

Abos HiFi HiFi Plus

Kosten pro Monat

Standard: 9,99 Euro (10,99 Euro ab 1.8.23)

Student: 4,99 Euro (ab 16 Jahren)

Familie: 14,99 Euro (bis zu 6 Personen) Standard: 19,99 Euro

Student: 9,99 Euro (ab 16 Jahren)

Familie: 29,99 Euro (bis zu 6 Personen) Audioqualität Verlustfrei (FLAC 1.411 kb/s) Master Quality Audio (bis zu 9.216 kb/s)

Dolby Atmos Music

Sony 360 Reality Audio

Tidal teilt seine Abos in zwei Überkategorien auf: HiFi und HiFi Plus. Diese unterscheiden sich vor allem in der Audioqualität. Während ihr als HiFi-Abonnementen verlustfreie CD-Qualität im FLAC-Format genießen könnt, bekommen Plus-Abonnementen Master-Qualität und die Unterstütztung von „Dolby Atmos“ und Sonys „360 Reality Audio“.

Ansonsten bieten die HiFi- und Plus-Abos aber Zugriff auf die gleichen Inhalte und Vorteile: Über 80 Millionen Songs und 350.000 HD-Musikvideos sowie werbefreie und offline verfügbare Musikwiedergabe. Mit einer Plus-Mitgliedschaft gehen zusätzlich bis zu 10 Prozent eurer Mitgliedschaftskosten direkt an eure meistgehörten Künstler.

Wie hörst du Musik?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.