Wer den aktuellsten Teil einer monstermäßigen Filmreihe auf Amazon Prime Video sehen wollte, der kommt leider zu spät. Denn jetzt schnappt sich Netflix das beste Stück. Kunden von Amazon Prime Video haben das Nachsehen.

Netflix Facts

Godzilla und King Kong sind absoluter Kult und auch ein klein wenig Trash, denkt man an die unzähligen japanischen Monsterfilme. Für ein mittlerweile an gute Effekte gewöhntes Publikum kam vor neun Jahren eine erste Neuverfilmung in die Kinos. „Godzilla“ von 2014 begründete das sogenannte „MonsterVerse“.

Netflix holt sich von Amazon das „MonsterVerse“

Dieses besteht inzwischen aus vier Filmen und wird 2024 mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ fortgesetzt. Den bis dato letzten Auftritt der übergroßen Kreaturen konnte man 2021 im Kino bestaunen. In „Godzilla vs. Kong“ treffen die beiden endlich zusammen und sorgen für Action – wer wird „The King of the Monsters“? Das menschliche Ensemble muss da im wahrsten Sinne des Wortes zurückstecken.

Was für ein Spektakel:

Godzilla vs. Kong - Trailer Deutsch

Noch bis zum 28. Juli konnte man „Godzilla vs. Kong“ bei Amazon Prime Video ohne Mehrkosten innerhalb der Streaming-Flatrate sehen. Doch jetzt wechselt der Monsterspaß zur Konkurrenz von Netflix. Seit dem 29. Juli könnt ihr den Film beim Branchen-Primus schauen (bei Netflix ansehen).

Damit sticht Netflix auf lange Sicht Amazon aus, die anderen Teile der Filmreihe gibt es nämlich schon jetzt bei Netflix zu sehen und werden künftig auch bei Amazon Prime nicht mehr angeboten:

Was taugt „Godzilla vs. Kong“?

Doch lohnt sich der letzte Film der Reihe überhaupt? Fans der Kult-Monster werden dies in jedem Fall bejahen. Bei der IMDb reicht es immerhin für solide 6,3 von maximal 10 Punkten.

Noch positiver fällt das Bild bei Rotten Tomatoes aus. Die professionellen Kritiker vergeben im Voting 75 Prozent, bei den Zuschauern sind es sogar beeindruckende 91 Prozent. Kurzum: Monstermäßige Unterhaltung ist wohl garantiert.