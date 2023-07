In Filmen werden immer wieder rauchende Figuren dargestellt. Bei Dreharbeiten werden Szenen aber immer wieder neu gedreht. Damit Schauspieler bei der Filmproduktion keinen Lungenschaden erleiden und auch die Crew nicht zugestunken wird, werden in Filmen nur sehr selten normale Zigaretten geraucht. Worum handelt es sich aber bei den Filmzigaretten?

Derzeit ist etwa Cillian Murphy in seiner Rolle als J. Robert Oppenheimer in vielen Szenen rauchend auf der Kinoleinwand zu sehen. Normale Tabak-Zigaretten hat er jedoch nicht geraucht.

Oppenheimer & Co.: Keine echten Zigaretten in Filmen

Früher gehörte es zum normalen Alltagsbild und somit auch in jeden Film. Mittlerweile werden rauchende Personen in Filmen jedoch nur noch selten dargestellt. Oft sind die Zigaretten ein Stilmittel von Regisseuren, um etwa nachdenkende oder böse Figuren zu charakterisieren. Den Darstellern werden dabei keine handelsüblichen Glimmstängel in die Hand gedrückt. Stattdessen handelt es sich dabei um Filmzigaretten ohne Tabak und Nikotin. Stattdessen beinhalten sie pflanzliche Alternativen wie Kräuter, Rosenblätter, Nelken oder Lavendel. Oft wird dabei die Marke „Honeyrose“ genannt.

Manchmal ist der Rauch, den Charaktere in Filmen ausatmen, auch gar nicht echt, sondern wird nachträglich erst per CGI in den Film eingefügt. Bei TikTok zeigt Regisseur David Ma das Geheimnis hinter den Filmzigaretten:

Filmzigaretten: Fake-Stengel mit Kräutern, Rosenblättern & mehr

Optisch lassen sich diese Fake-Zigaretten auf der Kinoleinwand nicht von echten unterscheiden. Zwar sind diese Filmzigaretten nicht so schädlich wie normale Tabak-Zigaretten, gesund sind sie allerdings auch nicht. Der Oppenheimer-Darsteller musste schon bei den Dreharbeiten zur Serie „Peaky Blinders“ zahlreiche solcher unechten Zigaretten rauchen und wollte eigentlich nur noch Rollen von Leuten annehmen, die nicht rauchen (Quelle: The Guardian). Ihm taten diese Fillmzigaretten also auf Dauer nicht gut.

In einem Interview teilt auch die „Wednesday“-Darstellerin aus den alten Addams-Family-Filmen, Christina Ricci, ihre Erfahrungen mit den Fake-Zigaretten. So gibt sie an, dass das Rauchen dieser Zigaretten eklig war und sie starke Kopfschmerzen davon bekommen hat. Der Schauspieler David Hoflin sagt sogar, dass diese Kräuterzigaretten schlimmer schmecken als normale.

