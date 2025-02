Was ist eine Romcom?

Was ist eigentlich eine „Romcom“? Im Film- und Serienbereich werden immer wieder gerne Fachbegriffe für Genres, Techniken und weiteres genutzt, die sich nicht immer selbst erklären lassen. Hier erfahrt ihr, was das Wort „Romcom“ auf Deutsch bedeutet, woraus es sich zusammensetzt und einige typische Film-Beispiele.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn man den Begriff „Romcom“ zum ersten Mal unabhängig vom Kontext hört oder liest, könnte man schnell vermuten, dass es sich hierbei um einen technischen Begriff handelt, der etwas mit COMputern zu tun hat – aber weit gefehlt. Und nein, es ist auch nicht die Webseite für Italiens Hauptstadt ...

Anzeige

Bedeutung & Übersetzung

„Romcom“ beschreibt im Filmbereich ein ganz bestimmtes Genre beziehungsweise eine Filmgattung. Der Begriff ist dabei ein sogenanntes Kofferwort, also ein Wort, welches aus zwei verschiedenen Wörter zu einem neuen Kunstwort zusammengefügt wurde. „Romcom“ besteht aus den Worten „romantic comedy“. Das bedeutet übersetzt also „Romantische Komödie“ oder auch „Liebeskomödie“.



„Romcoms“ sind somit ein Subgenre von Komödien und Liebesfilmen. In den Liebeskomödien entsteht das „Drama“ (oder besser: Dilemma) häufig aus eher komischen als wirklich dramatischen Situationen sowie den Hindernissen, die die Protagonisten überwinden müssen, um zum Happy End zu gelangen.

Anzeige

Auf GIGA erfahrt ihr auch, was eine Dramedy ist und was einen Blockbuster ausmacht. Auch den Unterschied zwischen Sequel und Prequel erklären wir euch sowie wann man von einem Crossover und wann von Spin-Off spricht.

Berühmte Beispiele für Romcoms / Liebeskomödien:

(500) Days of Summer

About a Boy

Beim ersten Mal

Bridget-Jones-Reihe

Crazy. Stupid. Love.

Der Stadtneurotiker

Die Braut des Prinzen

Die Nacht vor der Hochzeit

Es geschah in einer Nacht

Frühstück bei Tiffany

Harold und Maude

Harry und Sally

Kissing Jessica

Liebe braucht keine Ferien

Mondsüchtig

Notting Hill

Pretty Woman

Punch-Drunk Love

Raus aus Åmål

Schlaflos in Seattle

Tatsächlich... Liebe

The Big Sick

Verrückt nach Mary

Vier Hochzeiten und ein Todesfall

Was Frauen wollen

Anzeige

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2025 13:23 Uhr

Wie schaust du Serien & Filme?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.