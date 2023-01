Das Angebot bei Netflix wächst und wächst. Jede Woche kommen neue Filme und Serien hinzu. Bei der Durchdringung im Dschungel des schieren Angebotes hilft es sich daran zu orientiertem, was andere Netflix-Kunden gerade schauen.

Na, wisst ihr wieder mal nicht, was ihr bei Netflix anschauen sollt? Was machen denn die anderen Kundinnen und Kunden des Streaming-Anbieters? Die Top-Platzierungen der Filme und Serien sind ein guter Anhaltspunkt für die eigene Auswahl (Quelle: Netflix). Doch was wurde denn nun konkret in der zurückliegenden Woche in Deutschland auf Netflix geschaut?

Netflix: Die Top 10 der Filme

Der denkwürdige Fall des Mr Poe - Trailer 2 Deutsch

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Top 10 unter den Filmen. Platz 1 wird belegt von einem Historienfilm mit Christian Bale in der Hauptrolle – „Der denkwürdige Fall des Mr Poe“ befindet sich nunmehr schon seit 2 Wochen in den Charts. Noch länger (4 Wochen) hält es dort „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ aus. Auf dem dritten Platz befindet sich mit „Anna“ ein Action-Film des bekannten Regisseurs Luc Besson – sehenswert. Das gesamte Ranking:

Der denkwürdige Fall des Mr Poe Glass Onion: A Knives Out Mystery Anna Der Richter Lone Survivor Sicario 2 Sicario Dog Gone Heat Der Axtschwingende Anhalter

Netflix: Die Top 10 der Serien und Staffeln

Ginny & Georgia Staffel 2 – Trailer

Und dann sind da auch noch die zahlreichen Serien, die es wert sind, geschaut zu werden. Platz 1 und 3 sind zugleich belegt von den beiden Staffeln eines ganz besonderes Tochter-Mutter-Gespanns – Ginny & Georgia schlagen sich in den Top 10 aktuell hervorragend. Die Silbermedaille geht derweil an die eher robusteren Nordlandbewohner, denn die 2. Staffel von Vikings: Valhalla steigt in der ersten Woche schon mal gleich auf Platz 2 ein. Die gesamte Top 10 in der Übersicht:

Ginny & Georgia – Staffel 2 Vikings: Valhalla – Staffel 2 Ginny & Georgia – Staffel 1 Totenfrau – Staffel 1 Wednesday – Staffel 1 The Good Doctor – Staffel 4 Kaleidoscope – Limitierte Serie Vikings: Valhalla – Staffel 1 Emily in Paris – Staffel 3 Alice in Borderland – Staffel 2

Wer die eine oder andere Serie in Staffel 2, 3 oder 4 noch nicht kennt, für den ist dies vielleicht eine gute Gelegenheit, direkt neu einzusteigen. Zumindest scheinen andere Zuschauer daran sichtlich Gefallen zu finden und katapultieren die Shows ganz nach oben.

Doch Vorsicht: Hier und da setzt Netflix auch gern mal Serien schon nach einer einzigen Staffel ab. Wer sich jedoch in den Top 10 längere Zeit halten kann, der hat gute Chancen für eine Fortsetzung.

