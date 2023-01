Wer sich bisher mit einem Trick vor den höheren Netflix-Kosten hierzulande gedrückt hat, kann sich bald nicht mehr verstecken. Es wird nämlich auch für Sparfüchse teurer, die bis dato ihren Netflix-Account günstig im Ausland abonniert haben.

Wer bisher bei den monatlichen Kosten von Netflix Geld sparen wollte, griff oftmals zu einem kleinen Trick und abonnierte einfach einen Account über die Türkei und bezahlte in der Landeswährung – mittels Kreditkarte ja kein Problem. Hier in Deutschland bekommt man ja dennoch alle Inhalte, die hierzulande zur Verfügung stehen, nur eben viel günstiger.

Deutsche Sparfüchse mit türkischem Netflix-Abo zahlen mehr

Doch nun erhöht Netflix die Preise auch in der Türkei und es wird teurer (Quelle: National Turk). Immerhin: Verglichen mit den deutschen Preisen muss man im Ausland umgerechnet noch immer wesentlich weniger zahlen. Kundinnen und Kunden können sich demzufolge zwar nicht mehr vor einer Preiserhöhung verstecken, zahlen aber dennoch nicht so viel wie in Deutschland.

Diese Filme erwarten euch in diesem Jahr auf Netflix:

Netflix-Filme 2023 – Trailer Englisch

Ein Blick auf die neue Preisstaffel verschafft Klarheit:

Basis-Plan: 63,99 TRY (zuvor 45,99 TRY) – umgerechnet circa 2,26 Euro

Standard-Plan: 97,99 TRY (zuvor 69,99 TRY) – umgerechnet circa 4,82 Euro

Spezial-Plan: 130,99 TRY (zuvor 93,99 TRY) – umgerechnet circa 6,44 Euro

Für 2023 ist es die erste Preiserhöhung von Netflix in der Türkei. Wer das größte Paket abonniert hat, zahlt jetzt umgerechnet statt 4,62 Euro nun 6,44 Euro – ein ordentlicher Sprung nach oben. Schon 2022 wurden die Preise in zwei Schritten angehoben. Ergo: Gut möglich, dass die Preise von Netflix in diesem Jahr dann nochmals angepasst werden und steigen.

Funktioniert ganz ohne VPN und Co.:

Auch wahr: Noch immer günstiger als in Deutschland

Hierzulande zahlen deutsche Kundinnen und Kunden von Netflix wie schon erwähnt noch immer mehr – 7,99 Euro (Basis), 12,99 Euro (Standard) oder gar 17,99 Euro (Premium) im Monat. Insofern lässt sich verglichen mit diesen Preisen bei einem Abo, welches über einen VPN-Server (aktuelle VPN-Aktionen ansehen) in der Türkei abgeschlossen wird, noch immer deutlich sparen.

