Apple soll den Einstieg in den europäischen Fußballmarkt planen. Bei Apple TV+ könnte es ab dem Jahr 2026 Spiele der englischen Premier League zu sehen geben – und das sogar weltweit. Für andere Sport-Streaming-Anbieter wie Sky könnte es in Deutschland eng werden.

Bericht: Apple plant Premiere-League-Streams

In der britischen Presse gibt es Meldungen darüber, dass Apple in den kommenden Jahren in das Streaming-Geschäft rund um die höchste Fußballliga Englands einsteigen könnte. Demnach könnten Spiele der weltweit meistgesehenen Liga ab dem Jahr 2026 bei Apple TV+ angeboten werden (Quelle: Daily Mail). Ob es tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

Der bestehende Vertrag zu Übertragungsrechten der Premier League läuft noch bis 2025. Sky Sports und BT Sport gehören zu den Anbietern, die Partien live zeigen können. In Deutschland sind Kunden auf ein Abo bei Sky angewiesen, hier laufen die Spiele exklusiv.

Fest steht, dass Apple sein Sport-Streaming-Angebot in letzter Zeit deutlich ausgeweitet hat. Seit vergangenem Jahr stehen Begegnungen der MLB bereit, der US-Baseballliga. Partien der Major League Soccer sollen bald hinzukommen. Mit der Premier League könnte Apple vor allem ein internationales Publikum an Apple TV+ binden. Angeblich sollen nicht nur die Übertragungsrechte für die USA im Visier des Konzerns sein, sondern weltweite. Abonnenten können MLB-Spiele bereits auf der ganzen Welt schauen.

Apple: Bietergefecht zur Premier League erwartet

Die Ausschreibungen für die Übertragungsrechte könnten bereits Ende 2023 starten. Sollte Apple in den Ring steigen, ist mit einem teuren Bietergefecht zu rechnen. Neben BT Sport dürfte sich vor allem Sky Sport als größter Widersacher herausstellen. Das mittlerweile zu Comcast gehörende Unternehmen überträgt die Premier League bereits seit 1992.