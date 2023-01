Nach weniger als einem Jahr ist Schluss: Sky hat bestätigt, dass Abo-Kunden keinen Zugriff mehr auf Inhalte von Peacock haben. Das Portfolio von Sky und Wow wird so spürbar ausgedünnt. Auch in Österreich und der Schweiz verschwindet Peacock.

Sky Deutschland Facts

Sky entfernt viele Peacock-Inhalte

Still und leise hat Sky so gut wie alle Filme und Serien von Peacock entfernt. Erst auf Nachfrage hat der Streaming-Anbieter erklärt, dass es sich hierbei nicht um einen Fehler handelt. Allem Anschein nach hat es sich bei dem Angebot, das von NBC Universal lizenziert wurde, nur um einen temporären Vertrag gehandelt, der jetzt ausgelaufen ist (Quelle: golem.de).

Als letzte verbliebene Peacock-Inhalte steht Sky-Kunden jetzt noch Real Housewives Orange County, Real Housewives New Jersey und Below Deck zur Verfügung. Sky gibt an, dass man das „Content-Portfolio kontinuierlich anpasst“ und sich dabei „an den Wünschen der Kunden“ orientiert. Dazu sollen auch weitere Inhalte von NBC Universal gehören, die in Zukunft hinzukommen.

Mit der Abschaltung von Peacock verdünnt sich das Portfolio von Sky. Auch in Österreich und der Schweiz haben Kunden keine Möglichkeit mehr, Peacock-Filme und -Serien über den Streaming-Anbieter anzuschauen.

Wie es mit Sky selbst weitergeht, bleibt ebenfalls offen. Verhandlungen über einen Verkauf an United Internet sind gescheitert. Der Besitzer Comcast bemüht sich weiterhin, einen neuen Besitzer für Sky zu finden.

Welcher Streaming-Anbieter lohnt sich? Die Antwort im Video:

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Peacock: Nur kleines Universal-Sortiment bei Sky

Obwohl NBC Universal eigentlich über einen umfangreichen Katalog verfügt, gab sich das Peacock-Angebot bei Sky ziemlich dürftig. Lediglich 18 Serien und 46 Spielfilme standen Sky-Kunden zu Beginn zur Verfügung, im Sommer 2022 kamen ein paar weitere hinzu. Zum Vergleich: In den USA haben Peacock-Kunden die Wahl aus rund 1.500 Filmen und 500 Serien.