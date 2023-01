Netflix durchbricht eine wichtige Schallmauer und die hat ausnahmsweise mal nichts direkt mit Filmen oder Serien zu tun. Wer es noch nicht weiß: Netflix bietet mittlerweile 50 Spiele im App Store fürs iPhone und im Play Store für Android-Handys an. Wer Kunde ist, darf diese kostenlos spielen.

Netflix wird zum Arcade-Schreck: Jetzt 50 Spiele im App Store

Mit dem Neuzugang „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ sind es nun mittlerweile ganze 50 Spiele, die von Netflix im App Store fürs iPhone und im Google Play Store für Android-Smartphones zur Verfügung stehen (Quelle: iPhone-ticker.de).

Kaum zu glauben, aber Netflix ist schon 25 Jahre alt:

Netflix 25 Jahre - Deutsch

Wer Titel wie Immortality, Oxenfree, Kentucky Route Zero, Reigns oder auch Into the Breach und vieles mehr spielen will, der muss sich nach dem an und für sich kostenlosen Download dann mit seinem Netflix-Account einloggen. Nur dann könnt ihr die Netflix-Games auch zocken. Mit 50 Titeln (im App Store beziehungsweise im Google Play Store ansehen) hat der Streaming-Dienst einen beachtlichen Katalog zusammengestellt. Für den einen oder anderen sicherlich eine Alternative zu Apple Arcade – die Spiele-Flat des iPhone-Herstellers, kostet knapp 5 Euro im Monat. Wer sich mit den Spielen von Netflix anfreunden kann, der kann sich das Geld für eine zusätzliche Spiele-Flat natürlich sparen.

Eines der besseren Netflix-Spiele:

Asphalt Xtreme Netflix, Inc.

Die Qualität der Apps und Spiele ist erwartungsgemäß unterschiedlich, aber die meisten Games erhalten im App Store robuste Bewertungen jenseits der 4 Sterne. Kurzum: Kein Schrott, sondern ein netter Zeitvertreib, der für Netflix-Kunden am Ende keine Zusatzkosten bedeutet.

Netflix-Abo über den App Store wieder möglich

Apple-Kunden bekommen derweil mit den Netflix-Spielen noch eine weitere Option zurück. Früher war es möglich, das Netflix-Abo direkt in der iPhone- und iPad-App abzuschließen und so über den App-Store-Account zu bezahlen. Dies kostete Netflix natürlich Geld, da Apple hierfür eine Gebühr von den Entwicklern nimmt. Ergo: Netflix stellte die Option ab und ein Abo über den App Store war nicht mehr möglich.

Cooler Trick:

Mit den Netflix-Spielen änderte sich dies. Viele davon bieten nämlich die Option, direkt wieder ein Netflix-Abo abzuschließen und über den App Store zu bezahlen. Kleine Einschränkung: Zur Auswahl steht einzig und allein das mittlere Abo mit Full-HD-Auflösung. Vorteil der App-Store-Zahlung: Ihr könnt vergünstigte Guthabenkarten verwenden. Die gab es zuletzt zwar nicht mehr, aber neuerdings gibt es hier und da indirekte Rabatte, von denen ihr dann profitiert. Rechnerisch könnt ihr also dann auch beim Netflix-Abo wieder regelmäßig sparen.