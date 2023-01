Das Samsung Galaxy S23 Ultra wurde noch nicht einmal offiziell vorgestellt, da tauchen schon Informationen zum Galaxy S24 Ultra auf. Dort soll Samsung die Kamera an einer Stelle weiter verbessern und so noch mehr Freiheiten beim Fotografieren schaffen.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit neuem Teleobjektiv

Während viele von euch gespannt auf die finale Enthüllung des Samsung Galaxy S23 Ultra warten, welches mit einer neuen 200-MP-Kamera und verbessertem maschinellen Lernen auftrumpfen soll, werden jetzt schon Details zum Nachfolger bekannt. Demnach soll Samsung beim Galaxy S24 Ultra auf ein neues Teleobjektiv der 4. Generation setzen, welches eine größere Blende besitzt und damit einen maximal Zoom von 150x schafft (Quelle: SamMobile).

Beim Galaxy S22 Ultra und mit großer Sicherheit auch beim Galaxy S23 Ultra verbaut Samsung noch einen Sensor, der einen 100x-Zoom schafft. Die maximale Vergrößerung spielt dabei nicht einmal die wichtigste Rolle. Viel entscheidender ist, dass die Qualität der anderen Zoomstufen dadurch besser werden dürfte. Die Qualität der 100x-Vergrößerung des Galaxy S22 Ultra (Test) geht zwar in Ordnung und hat sich im Vergleich zum Vorgänger stark verbessert, doch wenn beim Galaxy S24 Ultra maximal 150x möglich sind, dann würde sich die Qualität der 30x-, 50x- und 100x-Vergrößerung erheblich verbessern. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Beim Samsung Galaxy S23 Ultra soll sich die Kamera auch stark verbessern:

Samsung Galaxy S23: Galaxy Unpacked – Mach dich bereit für Details mit WOW-Faktor

Samsung Galaxy S23 Ultra bald offiziell

Das Galaxy S24 Ultra wird aber frühestens im Februar 2024 vorgestellt. Zunächst wird Samsung das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra am 1. Februar enthüllen und zeigen, was der neue 200-MP-Kamerasensor drauf hat. Das wird auch schon ein wichtiger Schritt für Samsung, nachdem bisher der 108-MP-Sensor zum Einsatz gekommen ist. Nur wenn die Software passt, werden die Fotos auch besser. Doch auch da soll Samsung große Fortschritte gemacht haben.

